Пермский штурмовик Григоренко выходит из ЛДПР из-за Путина

10 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Григоренко был депутатом от ЛДПР пять лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Участник СВО, экс-депутат заксобрания Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Свое решение он объяснил тем, что на выборах президента намерен поддержать Владимира Путина, а не лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. «Ничего не имею против Леонида Эдуардовича Слуцкого, он очень активный политик и у него все еще впереди. Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все-таки не зря больше года провел на фронте под его командованием. Поэтому с огромной благодарностью к федеральному руководству партии и рядовым членам пермского ЛДПР вынужден покинуть ряды ЛДПР! Так будет честно!», — заявил Григоренко. От членства в «партии Жириновского» у Григоренко остались хорошие впечатления. А сам Жириновский для него — легенда, «пророк в своем Отечестве». И личность такого масштаба заменить сложно. Отдельно Григоренко подчеркнул, что ни в какие партии вступать не намерен. «Мне нравится, как есть», — написал он. URA.RU Григоренко пояснил, что решение о его исключении должно быть принято на ближайшем заседании координационного совета партии. Григоренко с 2016 года был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР. В 2021 году не стал баллотироваться. Он участвовал в спецоперации с весны 2022 года. Григоренко получил ранение под Кременной, и ему за счет средств Минобороны России поставили биопротез. В Пермь он вернулся перед Новым годом. И поддержал выдвижение Владимира Путина в президенты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник СВО, экс-депутат заксобрания Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Свое решение он объяснил тем, что на выборах президента намерен поддержать Владимира Путина, а не лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. «Ничего не имею против Леонида Эдуардовича Слуцкого, он очень активный политик и у него все еще впереди. Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все-таки не зря больше года провел на фронте под его командованием. Поэтому с огромной благодарностью к федеральному руководству партии и рядовым членам пермского ЛДПР вынужден покинуть ряды ЛДПР! Так будет честно!», — заявил Григоренко. От членства в «партии Жириновского» у Григоренко остались хорошие впечатления. А сам Жириновский для него — легенда, «пророк в своем Отечестве». И личность такого масштаба заменить сложно. Отдельно Григоренко подчеркнул, что ни в какие партии вступать не намерен. «Мне нравится, как есть», — написал он. URA.RU Григоренко пояснил, что решение о его исключении должно быть принято на ближайшем заседании координационного совета партии. Григоренко с 2016 года был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР. В 2021 году не стал баллотироваться. Он участвовал в спецоперации с весны 2022 года. Григоренко получил ранение под Кременной, и ему за счет средств Минобороны России поставили биопротез. В Пермь он вернулся перед Новым годом. И поддержал выдвижение Владимира Путина в президенты.