09 января 2024

Пермский штурмовик Григоренко выходит из ЛДПР из-за Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, григоренко александр
Григоренко был депутатом от ЛДПР пять лет Фото:

Участник СВО, экс-депутат заксобрания Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Свое решение он объяснил тем, что на выборах президента намерен поддержать Владимира Путина, а не лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Ничего не имею против Леонида Эдуардовича Слуцкого, он очень активный политик и у него все еще впереди. Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все-таки не зря больше года провел на фронте под его командованием. Поэтому с огромной благодарностью к федеральному руководству партии и рядовым членам пермского ЛДПР вынужден покинуть ряды ЛДПР! Так будет честно!», — заявил Григоренко.

От членства в «партии Жириновского» у Григоренко остались хорошие впечатления. А сам Жириновский для него — легенда, «пророк в своем Отечестве». И личность такого масштаба заменить сложно. Отдельно Григоренко подчеркнул, что ни в какие партии вступать не намерен. «Мне нравится, как есть», — написал он. URA.RU Григоренко пояснил, что решение о его исключении должно быть принято на ближайшем заседании координационного совета партии.

Григоренко с 2016 года был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР. В 2021 году не стал баллотироваться. Он участвовал в спецоперации с весны 2022 года. Григоренко получил ранение под Кременной, и ему за счет средств Минобороны России поставили биопротез. В Пермь он вернулся перед Новым годом. И поддержал выдвижение Владимира Путина в президенты.

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Участник СВО, экс-депутат заксобрания Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Свое решение он объяснил тем, что на выборах президента намерен поддержать Владимира Путина, а не лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. «Ничего не имею против Леонида Эдуардовича Слуцкого, он очень активный политик и у него все еще впереди. Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все-таки не зря больше года провел на фронте под его командованием. Поэтому с огромной благодарностью к федеральному руководству партии и рядовым членам пермского ЛДПР вынужден покинуть ряды ЛДПР! Так будет честно!», — заявил Григоренко. От членства в «партии Жириновского» у Григоренко остались хорошие впечатления. А сам Жириновский для него — легенда, «пророк в своем Отечестве». И личность такого масштаба заменить сложно. Отдельно Григоренко подчеркнул, что ни в какие партии вступать не намерен. «Мне нравится, как есть», — написал он. URA.RU Григоренко пояснил, что решение о его исключении должно быть принято на ближайшем заседании координационного совета партии. Григоренко с 2016 года был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР. В 2021 году не стал баллотироваться. Он участвовал в спецоперации с весны 2022 года. Григоренко получил ранение под Кременной, и ему за счет средств Минобороны России поставили биопротез. В Пермь он вернулся перед Новым годом. И поддержал выдвижение Владимира Путина в президенты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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