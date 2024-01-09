В Роспотребнадзоре объяснили опасность гриппа, от которого умер ребенок в поезде

10 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре советуют родителям детей не пренебрегать вакцинацией против гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Грипп, от которого умер ребенок в поезде, опасен осложнениями, если пренебрегать вакцинацией. Тяжелого течения болезни можно избежать, если вовремя поставить прививку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. «Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжелого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребенок заболевает, он переносит заболевание легче. Вакцинация детям проводится, начиная с шестимесячного возраста», — пояснила Вольдшмидт. По словам специалиста Роспотребнадзора, при первых симптомах гриппа у ребенка, родителям необходимо обращаться к медикам. Даже если семья находится в дороге, врачи окажут квалифицированную помощь. «Если у ребенка появилась температура, появились которальные симптомы (боль в горле, насморк, и проч.), важно не допускать самолечения, а обратиться за медицинской помощью. Медики есть в поездах и на вокзалах», — отметила Вольдшмидт. Кроме этого, в Роспотребнадзоре напоминают о мерах профилактики для предотвращения заболевания: ограничить нахождение детей в местах массового скопления людей, ограничить контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе. 9 января в поезде Москва — Чита семимесячная девочка потеряла сознание, а позже скончалась. Врачи в Кунгуре взяли анализы у ребенка, которые показали, что младенец заболел гриппом. Симптомы заболевания были выявлены и у матери умершей девочки, а также двоих ее детей. Сейчас они находятся в одной из больниц Перми, медики оценивают их состояние как стабильное. По факту смерти младенца Пермская транспортная прокуратура организовала проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грипп, от которого умер ребенок в поезде, опасен осложнениями, если пренебрегать вакцинацией. Тяжелого течения болезни можно избежать, если вовремя поставить прививку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. «Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжелого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребенок заболевает, он переносит заболевание легче. Вакцинация детям проводится, начиная с шестимесячного возраста», — пояснила Вольдшмидт. По словам специалиста Роспотребнадзора, при первых симптомах гриппа у ребенка, родителям необходимо обращаться к медикам. Даже если семья находится в дороге, врачи окажут квалифицированную помощь. «Если у ребенка появилась температура, появились которальные симптомы (боль в горле, насморк, и проч.), важно не допускать самолечения, а обратиться за медицинской помощью. Медики есть в поездах и на вокзалах», — отметила Вольдшмидт. Кроме этого, в Роспотребнадзоре напоминают о мерах профилактики для предотвращения заболевания: ограничить нахождение детей в местах массового скопления людей, ограничить контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе. 9 января в поезде Москва — Чита семимесячная девочка потеряла сознание, а позже скончалась. Врачи в Кунгуре взяли анализы у ребенка, которые показали, что младенец заболел гриппом. Симптомы заболевания были выявлены и у матери умершей девочки, а также двоих ее детей. Сейчас они находятся в одной из больниц Перми, медики оценивают их состояние как стабильное. По факту смерти младенца Пермская транспортная прокуратура организовала проверку.