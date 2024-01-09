В Роспотребнадзоре объяснили опасность гриппа, от которого умер ребенок в поезде

Грипп, от которого умер ребенок в поезде, опасен осложнениями, если пренебрегать вакцинацией. Тяжелого течения болезни можно избежать, если вовремя поставить прививку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
«Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжелого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребенок заболевает, он переносит заболевание легче. Вакцинация детям проводится, начиная с шестимесячного возраста», — пояснила Вольдшмидт. По словам специалиста Роспотребнадзора, при первых симптомах гриппа у ребенка, родителям необходимо обращаться к медикам. Даже если семья находится в дороге, врачи окажут квалифицированную помощь.
«Если у ребенка появилась температура, появились которальные симптомы (боль в горле, насморк, и проч.), важно не допускать самолечения, а обратиться за медицинской помощью. Медики есть в поездах и на вокзалах», — отметила Вольдшмидт. Кроме этого, в Роспотребнадзоре напоминают о мерах профилактики для предотвращения заболевания: ограничить нахождение детей в местах массового скопления людей, ограничить контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе.
9 января в поезде Москва — Чита семимесячная девочка потеряла сознание, а позже скончалась. Врачи в Кунгуре взяли анализы у ребенка, которые показали, что младенец заболел гриппом. Симптомы заболевания были выявлены и у матери умершей девочки, а также двоих ее детей. Сейчас они находятся в одной из больниц Перми, медики оценивают их состояние как стабильное. По факту смерти младенца Пермская транспортная прокуратура организовала проверку.
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