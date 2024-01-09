Суд арестовал имущество челябинских чиновников на 1 млрд рублей

Экс-губернатор Борис Дубровский оставил бывшим подчиненным проблем на миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области добился ареста имущества 11 бывших членов наблюдательного совета АИР, включая экс-губернатора Бориса Дубровского, двух его замов и действующих чиновников. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области, сообщили 10 января в его пресс-службе.

«В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий должника Пивоваров Алексей Алексеевич обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. Заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер судом удовлетворено», — пояснили 10 января URA.RU в пресс-службе областного арбитража.

В частности, в рамках субсидиарной ответственности арестовано имущество экс-губернатора Бориса Дубровского, бывших вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, бизнес-омбудсмена области Александра Гончарова, а также Сергея Смольникова, Николая Дейнеко, Михайловича, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Анатолия Лобко на сумму более 412 млн рублей. У экс-депутата закобсрания области Константина Захарова арестовано имущество более чем на 325 млн рублей. У экс-руководителя АИР Алексея Бобова — на 8 млн рублей.

По мнению Пивоварова, именно наблюдательный совет одобрил сделки АИР, с которых не были уплачены налоги примерно на 1 млрд рублей. Конкурсный управляющий считает, что бывшие члены наблюдательного совета должны разделить миллиардный долг между собой. Те из них, до кого удалось дозвониться URA.RU, заявили, что не согласны с позицией Пивоварова.

Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей.

Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Квартиры чиновникам в результате длительных судебных разбирательств удалось отстоять.