Прокуратура контролирует ход расследования убийства челябинской школьницы

10 января 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьницы в Татищево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство 14-летней школьницы в поселке Татищево Прокуратура взяла на контроль ход расследования убийства 14-летеней школьницы в поселке Татищево Карталинского района Челябинской области. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Ход расследования уголовного дела поставлен городской прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что городской прокурор полностью поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей. По итогам судебного заседания, прошедшего 7 января, суд удовлетворил ходатайство. Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки было найдено в заброшенном здании местного клуба. По наличию травм на теле следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер. Подозреваемого оперативно задержали, несмотря на то, что он попытался скрыться. Задержанию способствовала слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области. На допросе он не смог пояснить свой поступок. Вероятно, из-за наличия у него психического заболевания.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования убийства 14-летеней школьницы в поселке Татищево Карталинского района Челябинской области. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Ход расследования уголовного дела поставлен городской прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что городской прокурор полностью поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей. По итогам судебного заседания, прошедшего 7 января, суд удовлетворил ходатайство. Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки было найдено в заброшенном здании местного клуба. По наличию травм на теле следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер. Подозреваемого оперативно задержали, несмотря на то, что он попытался скрыться. Задержанию способствовала слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области. На допросе он не смог пояснить свой поступок. Вероятно, из-за наличия у него психического заболевания.