09 января 2024

Прокуратура контролирует ход расследования убийства челябинской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьницы в Татищево Фото:
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Убийство 14-летней школьницы в поселке Татищево

Прокуратура взяла на контроль ход расследования убийства 14-летеней школьницы в поселке Татищево Карталинского района Челябинской области. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Ход расследования уголовного дела поставлен городской прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что городской прокурор полностью поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей. По итогам судебного заседания, прошедшего 7 января, суд удовлетворил ходатайство.

Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки было найдено в заброшенном здании местного клуба. По наличию травм на теле следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер.

Подозреваемого оперативно задержали, несмотря на то, что он попытался скрыться. Задержанию способствовала слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области. На допросе он не смог пояснить свой поступок. Вероятно, из-за наличия у него психического заболевания.

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Прокуратура взяла на контроль ход расследования убийства 14-летеней школьницы в поселке Татищево Карталинского района Челябинской области. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Ход расследования уголовного дела поставлен городской прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что городской прокурор полностью поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей. По итогам судебного заседания, прошедшего 7 января, суд удовлетворил ходатайство. Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки было найдено в заброшенном здании местного клуба. По наличию травм на теле следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер. Подозреваемого оперативно задержали, несмотря на то, что он попытался скрыться. Задержанию способствовала слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области. На допросе он не смог пояснить свой поступок. Вероятно, из-за наличия у него психического заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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