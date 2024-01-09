09 января 2024

В ЯНАО готовы к открытию последнего зимника

В ЯНАО открывают зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, озеро балтым, зимняя дорога
Зимник откроют 10 января в 18:00 Фото:

Дорожные службы ЯНАО готовят к открытию движение на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

«С 18:00 открывается движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до десяти тонн», — сообщили в telegram-канале дорожного департамента. Данный участок оставался последним из числа неработающих зимних автодорог.

Ранее департамент транспорта напомнил о действующих зимниках в ЯНАО.

  • Зимник Коротчаево-Краксноселькуп открыт для всех видов транспорта массой до 30 тонн.
  • Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги открыт для всех видов ТС массой до 15 тонн.
  • Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для всех видов ТС массой до 15 тонн.

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Дорожные службы ЯНАО готовят к открытию движение на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «С 18:00 открывается движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до десяти тонн», — сообщили в telegram-канале дорожного департамента. Данный участок оставался последним из числа неработающих зимних автодорог. Ранее департамент транспорта напомнил о действующих зимниках в ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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