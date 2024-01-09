В ЯНАО готовы к открытию последнего зимника

Зимник откроют 10 января в 18:00
Дорожные службы ЯНАО готовят к открытию движение на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
«С 18:00 открывается движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до десяти тонн», — сообщили в telegram-канале дорожного департамента. Данный участок оставался последним из числа неработающих зимних автодорог.
Ранее департамент транспорта напомнил о действующих зимниках в ЯНАО.
- Зимник Коротчаево-Краксноселькуп открыт для всех видов транспорта массой до 30 тонн.
- Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги открыт для всех видов ТС массой до 15 тонн.
- Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для всех видов ТС массой до 15 тонн.
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