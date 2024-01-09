В ЯНАО готовы к открытию последнего зимника

В ЯНАО открывают зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале

10 января 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Зимник откроют 10 января в 18:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорожные службы ЯНАО готовят к открытию движение на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «С 18:00 открывается движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до десяти тонн», — сообщили в telegram-канале дорожного департамента. Данный участок оставался последним из числа неработающих зимних автодорог. Ранее департамент транспорта напомнил о действующих зимниках в ЯНАО. Зимник Коротчаево-Краксноселькуп открыт для всех видов транспорта массой до 30 тонн.

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги открыт для всех видов ТС массой до 15 тонн.

Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для всех видов ТС массой до 15 тонн.

Дорожные службы ЯНАО готовят к открытию движение на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «С 18:00 открывается движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до десяти тонн», — сообщили в telegram-канале дорожного департамента. Данный участок оставался последним из числа неработающих зимних автодорог. Ранее департамент транспорта напомнил о действующих зимниках в ЯНАО.