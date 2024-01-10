ВСУ впервые в 2024 году атаковали Волгоградскую область: главное об СВО к вечеру 10 января

ВСУ атаковали Волгоградскую область впервые в 2024 году

10 января 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Российская ПВО отразила атаки беспилотников ВСУ над Воронежской и Волгоградской областями Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые в 2024 году попытались атаковать Волгоградскую область. Также российская ПВО отразила атаку украинского беспилотника над Воронежской областью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 января. Система противовоздушной обороны РФ сбила украинский беспилотник над Волгоградской областью. Это первая атака ВСУ на регион за 2024 год. Также была отражена атака БПЛА в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на запорожском направлении в районе Работино. Также было нанесено огневое поражение живой силе противника близ Новопрокоповки. На этом участке фронта ВСУ лишились 40 бойцов и три автомобиля.

На херсонском направлении военные группировки войск «Днепр» поразили технику и живую силу противника около пунктов Тягинка и Республиканец. Украинская армия в результате боев потеряла порядка 50 военнослужащих, а также гаубицу M777.

Армия РФ отразила четыре атаки ВСУ близ поселков Терны и Синьковка на купянском направлении. В результате боев враг потерял до 145 военных. Также были уничтожены гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

На краснолиманском направлении, около Червоной Дибровы было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск. Российскими силами было уничтожено до 190 вражеских военных.

В районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении ВС России нанесли удары по украинским позициям. ВСУ лишились около 280 военнослужащих, два танка, две БМП Bradley и три бронеавтомобиля «Козак».

На южнодонецком направлении отражены две атаки противника близ Новомихайловки. Также российские бойцы ударили по украинским позициям около Парасковиевки. Уничтожено более 170 бойцов ВСУ, два танка и три бронированные машины.

За сутки бойцы РФ ликвидировали склад боеприпасов и два цеха по сборке беспилотников для ВСУ. Также была ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, добавили в министерстве, передает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые в 2024 году попытались атаковать Волгоградскую область. Также российская ПВО отразила атаку украинского беспилотника над Воронежской областью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 января.