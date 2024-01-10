Члены челябинской ОПГ, наживавшейся на нацпроектах, не смогли выйти на свободу

11 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Участникам преступной схемы вменяют престпуления в многомиллионной коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Челябинская ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является директор компании «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, не смогла выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU 11 января источник в судебной системе, всех четверых обвиняемых, среди которых, помимо директора дорожной компании, числятся его сын, заместитель и сотрудник контрольно-надзорного ведомства, оставили под стражей до середины февраля. «В областном суде 11 января рассмотрели апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы участников ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, выполняемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно, в преступную группировку вошли директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ Нвер Колозян, его сын Гарник, а также заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. По итогам рассмотрения всех жалоб ни одна из них не была удовлетворена. Всех четверых оставили в СИЗО до середины февраля», — рассказал источник. По словам источника, адвокаты всех членов ОПГ в своих жалобах просили решение суда первой отменить. И назначить своим клиентам более мягкую меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Колозян-старший был задержан сотрудниками УФСБ по региону 13 декабря прошлого года. Вместе с ним были задержаны его заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Чуть позднее в аэропорту силовиками был перехвачен Колозян-младший. По версии следствия, Колозян-старший создал целую ОПГ, чтобы отмывать деньги с дорожных контрактов. Предварительно, через посредников он передавал взятки сотрудникам контрольно-надзорных органов, подведомственных министерству дорожного хозяйства региона. Причем взятки были разные: кому-то он платил деньгами, кому-то асфальтом. За это они предупреждали его фирму о грядущих проверках, а также помогали с приемкой некачественно выполненных работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является директор компании «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, не смогла выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU 11 января источник в судебной системе, всех четверых обвиняемых, среди которых, помимо директора дорожной компании, числятся его сын, заместитель и сотрудник контрольно-надзорного ведомства, оставили под стражей до середины февраля. «В областном суде 11 января рассмотрели апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы участников ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, выполняемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно, в преступную группировку вошли директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ Нвер Колозян, его сын Гарник, а также заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. По итогам рассмотрения всех жалоб ни одна из них не была удовлетворена. Всех четверых оставили в СИЗО до середины февраля», — рассказал источник. По словам источника, адвокаты всех членов ОПГ в своих жалобах просили решение суда первой отменить. И назначить своим клиентам более мягкую меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Колозян-старший был задержан сотрудниками УФСБ по региону 13 декабря прошлого года. Вместе с ним были задержаны его заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Чуть позднее в аэропорту силовиками был перехвачен Колозян-младший. По версии следствия, Колозян-старший создал целую ОПГ, чтобы отмывать деньги с дорожных контрактов. Предварительно, через посредников он передавал взятки сотрудникам контрольно-надзорных органов, подведомственных министерству дорожного хозяйства региона. Причем взятки были разные: кому-то он платил деньгами, кому-то асфальтом. За это они предупреждали его фирму о грядущих проверках, а также помогали с приемкой некачественно выполненных работ.