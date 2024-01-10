Депутат ГД Гурулев посетил завод одного из самых богатых жителей Кургана. Фото

11 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Депутаты ГД Ильтяков и Гурулев посетили предприятие «Темпер», которое имеет миллиардную выручку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер», выпускающий трубопроводную арматуру, который принадлежит бизнесмену Сергею Доронину, входящему в топ 10 богатых жителей Курганской области. О визите на предприятие Ильтяков рассказал в своем telegram-канале. «С Андреем Гурулевым посетили „Темпер“ — курганский завод по производству трубопроводной арматуры для тепло и газоснабжения. Предприятие сейчас является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов. Выручка ежегодно растет и в 2023 году составила 1,8 млрд руб», — пишет Ильтяков. Он отметил, что предприятие значительно увеличило долю импортозамещения, а также заявил, что, несмотря на санкции и отказ стран Европы от сотрудничества, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году. Ранее URA.RU писало, что депутатам Госдумы Ильтякову и Гурулеву показали установку оборудования на «Курганмашзаводе». Также Доронин ранее отмечал, что на предприятии нет проблем из-за санкций, так как металл и комплектующие — уральские, а уход иностранных компаний дал возможность расширять ассортимент производства. Выручка его организации по данным за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль 192,6 млн рублей. Депутаты ГД Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер» Фото: telegram-канал Александра Ильтякова; t.me/iltiakov_live Несмотря на санкции, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году и увеличить выручку Фото: telegram-канал Александра Ильтякова; t.me/iltiakov_live «Темпер» является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов Фото: telegram-канал Александра Ильтякова; t.me/iltiakov_live

Депутаты Госдумы Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер», выпускающий трубопроводную арматуру, который принадлежит бизнесмену Сергею Доронину, входящему в топ 10 богатых жителей Курганской области. О визите на предприятие Ильтяков рассказал в своем telegram-канале. «С Андреем Гурулевым посетили „Темпер“ — курганский завод по производству трубопроводной арматуры для тепло и газоснабжения. Предприятие сейчас является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов. Выручка ежегодно растет и в 2023 году составила 1,8 млрд руб», — пишет Ильтяков. Он отметил, что предприятие значительно увеличило долю импортозамещения, а также заявил, что, несмотря на санкции и отказ стран Европы от сотрудничества, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году. Ранее URA.RU писало, что депутатам Госдумы Ильтякову и Гурулеву показали установку оборудования на «Курганмашзаводе». Также Доронин ранее отмечал, что на предприятии нет проблем из-за санкций, так как металл и комплектующие — уральские, а уход иностранных компаний дал возможность расширять ассортимент производства. Выручка его организации по данным за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль 192,6 млн рублей.