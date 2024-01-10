10 января 2024

Депутат ГД Гурулев посетил завод одного из самых богатых жителей Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Депутаты ГД Ильтяков и Гурулев посетили предприятие «Темпер», которое имеет миллиардную выручку Фото:

Депутаты Госдумы Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер», выпускающий трубопроводную арматуру, который принадлежит бизнесмену Сергею Доронину, входящему в топ 10 богатых жителей Курганской области. О визите на предприятие Ильтяков рассказал в своем telegram-канале.

«С Андреем Гурулевым посетили „Темпер“ — курганский завод по производству трубопроводной арматуры для тепло и газоснабжения. Предприятие сейчас является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов. Выручка ежегодно растет и в 2023 году составила 1,8 млрд руб», — пишет Ильтяков. Он отметил, что предприятие значительно увеличило долю импортозамещения, а также заявил, что, несмотря на санкции и отказ стран Европы от сотрудничества, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году.

Ранее URA.RU писало, что депутатам Госдумы Ильтякову и Гурулеву показали установку оборудования на «Курганмашзаводе». Также Доронин ранее отмечал, что на предприятии нет проблем из-за санкций, так как металл и комплектующие — уральские, а уход иностранных компаний дал возможность расширять ассортимент производства. Выручка его организации по данным за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль 192,6 млн рублей.

Депутаты ГД Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер»
Депутаты ГД Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер»
Фото:
Несмотря на санкции, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году и увеличить выручку
Несмотря на санкции, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году и увеличить выручку
Фото:
«Темпер» является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов
«Темпер» является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов
Фото:

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Депутаты Госдумы Александр Ильтяков и Андрей Гурулев посетили завод «Темпер», выпускающий трубопроводную арматуру, который принадлежит бизнесмену Сергею Доронину, входящему в топ 10 богатых жителей Курганской области. О визите на предприятие Ильтяков рассказал в своем telegram-канале. «С Андреем Гурулевым посетили „Темпер“ — курганский завод по производству трубопроводной арматуры для тепло и газоснабжения. Предприятие сейчас является одним из лидеров в производстве стальных шаровых кранов. Выручка ежегодно растет и в 2023 году составила 1,8 млрд руб», — пишет Ильтяков. Он отметил, что предприятие значительно увеличило долю импортозамещения, а также заявил, что, несмотря на санкции и отказ стран Европы от сотрудничества, заводу удалось увеличить экспорт на 65% к прошлому году. Ранее URA.RU писало, что депутатам Госдумы Ильтякову и Гурулеву показали установку оборудования на «Курганмашзаводе». Также Доронин ранее отмечал, что на предприятии нет проблем из-за санкций, так как металл и комплектующие — уральские, а уход иностранных компаний дал возможность расширять ассортимент производства. Выручка его организации по данным за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль 192,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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