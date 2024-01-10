Свердловчанку, которая закопала сына в сугроб, не пускают в больницу к ребенку

11 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Мать родила и закопала сына в сугроб на даче (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Свердловчанку Татьяну, которая родила сына и сразу же закопала его в сугроб в Свободном (Свердловская область), не пускают к ребенку в больницу. Об этом рассказал свекор женщины. «Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну», — передает Е1.RU слова свекра. Близкие опасаются, что ребенка могут определить в дом малютки. Сейчас мальчика перевели из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных. Врачи работают с ним, угрозы для жизни малыша нет. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Свердловчанку Татьяну, которая родила сына и сразу же закопала его в сугроб в Свободном (Свердловская область), не пускают к ребенку в больницу. Об этом рассказал свекор женщины. «Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну», — передает Е1.RU слова свекра. Близкие опасаются, что ребенка могут определить в дом малютки. Сейчас мальчика перевели из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных. Врачи работают с ним, угрозы для жизни малыша нет. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.