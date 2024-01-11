Прокуратура требует шесть лет колонии для экс-зампредседателя пермского правительства

Пермскую экс-чиновницу Лопаеву требуют отправить в колонию на шесть лет

Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева отрицает присвоение 67,7 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гособвинение требует отправить бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву на шесть лет в колонию по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Позицию прокуратуры озвучила в суде прокурор Светлана Плотникова.

«С учетом озвученных доказательств, просим отправить Елену Сергеевну Лопаеву в колонию общего режима на шесть лет, а также лишить права занимать должности в органах власти на 2,5 года», — передает слова прокурора корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда, где идут прения сторон. Также с Лопаевой потребовали выплатить штраф 900 тысяч рублей. Сторона обвинения считает, что приведенных в судебном процессе улик достаточно, поэтому просит суд признать Лопаеву виновной в присвоении денег.

Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей. По версии прокуратуры, она присвоила эти деньги из фонда «Содействие XXI век», когда работала заместителем Председателя Правительства региона. Сама Лопаева неоднократно заявляла, что денег не брала. Экс-чиновница утверждает, что ничего не знала об обналичивании денег, которые тратились на нужды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова и выборы. Еще одна обвиняемая по этому делу — бывший директор фонда Елена Найданова в ходе рассмотрения уголовного дела сбежала за границу. По неподтвержденным данным, она может находиться во Франции, где имеет недвижимость.