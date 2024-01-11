С фирмы бизнесмена, передавшего взятку десантнику Тетерину, требуют 8 млн

Министерство природных ресурсов Свердловской области подало иск к ООО «Шитовскому гранитному карьеру», одним из владельцев которого является Ибад Гурбанов, оштрафованный на 2,8 млн рублей по делу о взятке главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда.
Сумма иска — 7,7 млн рублей. Еще раньше — в мае 2023 — налоговая подавала иск о банкротстве карьера из-за долга в 1,7 млн рублей, но в августе суд признал заявление необоснованным и прекратил производство по делу. Согласно данным сервиса СБИС, Ибад Гурбанов владеет 20% акций в доле «Шитовского гранитного карьера», а его родственник — Гурбанов Руслан Ибадович — является директором предприятия.
Бизнесмена Ибада Гурбанова оштрафовали на 2,8 млн рублей в середине марта. Как установил суд, он выступил посредником в передаче взятки главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Тот, в свою очередь, должен был передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Следствие по делу главного свердловского десантника продолжается до сих пор, сам Тетерин находится на спецоперации.
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