С фирмы бизнесмена, передавшего взятку десантнику Тетерину, требуют 8 млн

11 января 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

С «Шитовского гранитного карьера» через суд требуют 7,7 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство природных ресурсов Свердловской области подало иск к ООО «Шитовскому гранитному карьеру», одним из владельцев которого является Ибад Гурбанов, оштрафованный на 2,8 млн рублей по делу о взятке главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда. Сумма иска — 7,7 млн рублей. Еще раньше — в мае 2023 — налоговая подавала иск о банкротстве карьера из-за долга в 1,7 млн рублей, но в августе суд признал заявление необоснованным и прекратил производство по делу. Согласно данным сервиса СБИС, Ибад Гурбанов владеет 20% акций в доле «Шитовского гранитного карьера», а его родственник — Гурбанов Руслан Ибадович — является директором предприятия. Бизнесмена Ибада Гурбанова оштрафовали на 2,8 млн рублей в середине марта. Как установил суд, он выступил посредником в передаче взятки главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Тот, в свою очередь, должен был передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Следствие по делу главного свердловского десантника продолжается до сих пор, сам Тетерин находится на спецоперации.

Министерство природных ресурсов Свердловской области подало иск к ООО «Шитовскому гранитному карьеру», одним из владельцев которого является Ибад Гурбанов, оштрафованный на 2,8 млн рублей по делу о взятке главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда. Сумма иска — 7,7 млн рублей. Еще раньше — в мае 2023 — налоговая подавала иск о банкротстве карьера из-за долга в 1,7 млн рублей, но в августе суд признал заявление необоснованным и прекратил производство по делу. Согласно данным сервиса СБИС, Ибад Гурбанов владеет 20% акций в доле «Шитовского гранитного карьера», а его родственник — Гурбанов Руслан Ибадович — является директором предприятия. Бизнесмена Ибада Гурбанова оштрафовали на 2,8 млн рублей в середине марта. Как установил суд, он выступил посредником в передаче взятки главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Тот, в свою очередь, должен был передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Следствие по делу главного свердловского десантника продолжается до сих пор, сам Тетерин находится на спецоперации.