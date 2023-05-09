Налоговая банкротит карьер бизнесмена, давшего взятку главе Свердловского союза ВДВ

10 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

«Шитовской гранитный карьер» хотят признать банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая инспекция Ленинского района Екатеринбурга подала иск о банкротстве компании «Шитовской гранитный карьер», одним из владельцев которого является Ибад Гурбанов. Ранее бизнесмена оштрафовали на 2,8 млн рублей за то, что он выступил посредником в даче взятке главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Тот, в свою очередь, должен был «решить вопрос» с одним из надзорных ведомств, выявивших нарушения в деятельности компании Гурбанова. Заявление о признании «Шитовского гранитного карьера» банкротом поступило в Арбитражный суд Свердловской области 5 мая. Его подала налоговая инспекция Ленинского района Екатеринбурга. Согласно данным сервиса СБИС, Ибад Гурбанов владеет 20% акций в доле карьера, а его родственник — Гурбанов Руслан Ибадович — является директором предприятия. 2 мая бизнес-журнал «Урал» сообщал, что компанию «Шитовской гранитный карьер» выставили на продажу за 70 млн рублей. В ее структуре несколько предприятий, в том числе «Урал-щебень», торговый дом «Восток», Шабровский карьер и другие. Бизнесмена Ибада Гурбанова оштрафовали на 2,8 млн рублей в середине марта. Как установил суд, бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Налоговая инспекция Ленинского района Екатеринбурга подала иск о банкротстве компании «Шитовской гранитный карьер», одним из владельцев которого является Ибад Гурбанов. Ранее бизнесмена оштрафовали на 2,8 млн рублей за то, что он выступил посредником в даче взятке главе Свердловского союза ВДВ Евгению Тетерину. Тот, в свою очередь, должен был «решить вопрос» с одним из надзорных ведомств, выявивших нарушения в деятельности компании Гурбанова. Заявление о признании «Шитовского гранитного карьера» банкротом поступило в Арбитражный суд Свердловской области 5 мая. Его подала налоговая инспекция Ленинского района Екатеринбурга. Согласно данным сервиса СБИС, Ибад Гурбанов владеет 20% акций в доле карьера, а его родственник — Гурбанов Руслан Ибадович — является директором предприятия. 2 мая бизнес-журнал «Урал» сообщал, что компанию «Шитовской гранитный карьер» выставили на продажу за 70 млн рублей. В ее структуре несколько предприятий, в том числе «Урал-щебень», торговый дом «Восток», Шабровский карьер и другие. Бизнесмена Ибада Гурбанова оштрафовали на 2,8 млн рублей в середине марта. Как установил суд, бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин.