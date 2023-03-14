14 марта 2023

Суд вынес первый приговор по делу главного свердловского десантника

Суд оштрафовал бизнесмена Гурбанова, передавшего взятку главе Свердловского союза ВДВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета Общественной палаты СО. Екатеринбург, тетерин евгений, портрет
По версии следствия, Евгений Тетерин собирался передать взятку чиновнику ФНС Фото:
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Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Бизнесмен Ибад Гурбанов оштрафован по делу главы Свердловского союза ВДВ Евгения Тетерина, который, по версии следствия, собирался передать деньги бизнесмена чиновнику из налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил по совокупности преступлений Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин.

Глава Свердловского союза ВДВ обвиняется в трех эпизодах посредничества в коррупции. По версии следствия, чиновник из ФНС должен был получить деньги от Тетерина и за это избавить щебеночный карьер от ревизий ведомства. Дело главного десантника находится на стадии рассмотрения, пока сам он уехал в зону СВО для помощи российским военным.

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Бизнесмен Ибад Гурбанов оштрафован по делу главы Свердловского союза ВДВ Евгения Тетерина, который, по версии следствия, собирался передать деньги бизнесмена чиновнику из налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил по совокупности преступлений Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин. Глава Свердловского союза ВДВ обвиняется в трех эпизодах посредничества в коррупции. По версии следствия, чиновник из ФНС должен был получить деньги от Тетерина и за это избавить щебеночный карьер от ревизий ведомства. Дело главного десантника находится на стадии рассмотрения, пока сам он уехал в зону СВО для помощи российским военным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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