Суд вынес первый приговор по делу главного свердловского десантника

Суд оштрафовал бизнесмена Гурбанова, передавшего взятку главе Свердловского союза ВДВ

15 марта 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Евгений Тетерин собирался передать взятку чиновнику ФНС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин Бизнесмен Ибад Гурбанов оштрафован по делу главы Свердловского союза ВДВ Евгения Тетерина, который, по версии следствия, собирался передать деньги бизнесмена чиновнику из налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил по совокупности преступлений Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин. Глава Свердловского союза ВДВ обвиняется в трех эпизодах посредничества в коррупции. По версии следствия, чиновник из ФНС должен был получить деньги от Тетерина и за это избавить щебеночный карьер от ревизий ведомства. Дело главного десантника находится на стадии рассмотрения, пока сам он уехал в зону СВО для помощи российским военным.

Бизнесмен Ибад Гурбанов оштрафован по делу главы Свердловского союза ВДВ Евгения Тетерина, который, по версии следствия, собирался передать деньги бизнесмена чиновнику из налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил по совокупности преступлений Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что бизнесмен выступил посредником во взятке чиновнику и налоговой службы. По версии следствия, звеном в этой цепи выступил Евгений Тетерин. Глава Свердловского союза ВДВ обвиняется в трех эпизодах посредничества в коррупции. По версии следствия, чиновник из ФНС должен был получить деньги от Тетерина и за это избавить щебеночный карьер от ревизий ведомства. Дело главного десантника находится на стадии рассмотрения, пока сам он уехал в зону СВО для помощи российским военным.