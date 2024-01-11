Пермский прокурор напугал зама Куйвашева зараженным поездом

11 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

После звонка пермского прокурора к составу на вокзал Екатеринбурга съехался десяток бригад скорой помощи (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Младенец умер в поезде «Москва — Чита» на станции в Кунгуре После смерти младенца в поезде Москва — Чита правительство Свердловской области было поднято по тревоге. Представитель Пермской транспортной прокуратуры позвонил замгубернатора Павлу Крекову, который курирует соцполитику, и предупредил об «инфицированном составе». Подробности инцидента URA.RU рассказал источник в свердловской прокуратуре на транспорте. «После того, как в Кунгуре была зафиксирована смерть ребенка, к поезду выезжали пермские врачи и обследовали всех пассажиров вагона. Мать погибшей девочки и двух других детей сняли, и состав отправился дальше. Но представитель Пермской транспортной прокуратуры позвонил Крекову и сообщил, что „к Екатеринбургу приближается инфицированный поезд“. Тот позвонил министру [здравоохранения Андрею] Карлову, который распорядился принять срочные меры», — рассказал собеседник агентства. В итоге к поезду на станцию Екатеринбург-Пассажирский были отправлены 10 карет скорой помощи. По словам инсайдера, фельдшеры в случайном порядке выдергивали на обследование пассажиров из разных вагонов. «Возникают вопросы. Во-первых, зачем это нужно было делать, ведь контактных уже осмотрели медики в Кургуре? А во-вторых, почему пермский прокурор позвонил Крекову в обход свердловской транспортной прокуратуры?» — рассуждает собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в Пермскую транспортную прокуратуру и в свердловский департамент информационной политики. Ответы от них ожидаются. Семимесячная девочка умерла в Кунгуре (Пермский край) в поезде, который следовал из Москвы в Читу. Выяснилось, что ребенок был болен гриппом. Как сообщало агентство, первой забила тревогу пассажирка, которая заметила, что малышке плохо. В итоге состав остановили, но прибывшая бригада врачей лишь констатировала смерть младенца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После смерти младенца в поезде Москва — Чита правительство Свердловской области было поднято по тревоге. Представитель Пермской транспортной прокуратуры позвонил замгубернатора Павлу Крекову, который курирует соцполитику, и предупредил об «инфицированном составе». Подробности инцидента URA.RU рассказал источник в свердловской прокуратуре на транспорте. «После того, как в Кунгуре была зафиксирована смерть ребенка, к поезду выезжали пермские врачи и обследовали всех пассажиров вагона. Мать погибшей девочки и двух других детей сняли, и состав отправился дальше. Но представитель Пермской транспортной прокуратуры позвонил Крекову и сообщил, что „к Екатеринбургу приближается инфицированный поезд“. Тот позвонил министру [здравоохранения Андрею] Карлову, который распорядился принять срочные меры», — рассказал собеседник агентства. В итоге к поезду на станцию Екатеринбург-Пассажирский были отправлены 10 карет скорой помощи. По словам инсайдера, фельдшеры в случайном порядке выдергивали на обследование пассажиров из разных вагонов. «Возникают вопросы. Во-первых, зачем это нужно было делать, ведь контактных уже осмотрели медики в Кургуре? А во-вторых, почему пермский прокурор позвонил Крекову в обход свердловской транспортной прокуратуры?» — рассуждает собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в Пермскую транспортную прокуратуру и в свердловский департамент информационной политики. Ответы от них ожидаются. Семимесячная девочка умерла в Кунгуре (Пермский край) в поезде, который следовал из Москвы в Читу. Выяснилось, что ребенок был болен гриппом. Как сообщало агентство, первой забила тревогу пассажирка, которая заметила, что малышке плохо. В итоге состав остановили, но прибывшая бригада врачей лишь констатировала смерть младенца.