Пассажирка пыталась спасти ребенка, который умер в проезжавшем по Уралу поезде

11 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Стараниями пенсионерки поезд остановили, но спасать девочку уже было поздно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Младенец умер в поезде «Москва — Чита» на станции в Кунгуре Тревогу о состоянии семимесячной девочки, которая умерла от гриппа в поезде Москва — Чита, забила случайная попутчица. Подробности трагической истории от 9 января URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Пассажирка ехала в одном вагоне с цыганской семьей с тремя детьми. Пенсионерка заметила, что младшей девочке плохо и заподозрила, что та серьезно больна. При этом 21-летняя мать особой тревоги по поводу состояния дочери не проявляла. Сердобольная женщина рассказала обо всем проводнице, та доложила начальнику поезда, и он уже принял решение остановить состав», — рассказал собеседник агентства. Остановка в итоге произошла в Кунгуре. К поезду экстренно прибыла бригада врачей, но, к сожалению, девочку спасти не удалось. Ее мать и двух других детей госпитализировали в Пермь, их состояние на сегодняшний день стабильное. Анализы показали, что семья больна гриппом — эта инфекция и стала причиной смерти младенца. Как сообщало агентство, далее поезд через Екатеринбург проследовал к пункту назначения. На станции Екатеринбург-Пассажирский состав встречали сотрудники свердловского минздрава. Они проверили людей и провели необходимую дезинфекцию.

Тревогу о состоянии семимесячной девочки, которая умерла от гриппа в поезде Москва — Чита, забила случайная попутчица. Подробности трагической истории от 9 января URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Пассажирка ехала в одном вагоне с цыганской семьей с тремя детьми. Пенсионерка заметила, что младшей девочке плохо и заподозрила, что та серьезно больна. При этом 21-летняя мать особой тревоги по поводу состояния дочери не проявляла. Сердобольная женщина рассказала обо всем проводнице, та доложила начальнику поезда, и он уже принял решение остановить состав», — рассказал собеседник агентства. Остановка в итоге произошла в Кунгуре. К поезду экстренно прибыла бригада врачей, но, к сожалению, девочку спасти не удалось. Ее мать и двух других детей госпитализировали в Пермь, их состояние на сегодняшний день стабильное. Анализы показали, что семья больна гриппом — эта инфекция и стала причиной смерти младенца. Как сообщало агентство, далее поезд через Екатеринбург проследовал к пункту назначения. На станции Екатеринбург-Пассажирский состав встречали сотрудники свердловского минздрава. Они проверили людей и провели необходимую дезинфекцию.