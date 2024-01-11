Экс-министр вернулся из зоны СВО и устроился к участнику свердловского «клуба олигархов»

Бывший глава свердловского минтранса Старков нашел новую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, старков василий
Василий Старков был министром семь лет Фото:

Как и анонсировало URA.RU в рубрике «Слухи», бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича — участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов»). Информацию о своем трудоустройстве агентству подтвердил сам Старков.

По его словам, должность замгендиректора по инфраструктурным проектам он занял в декабре 2023-го. Мазуркевич на момент публикации был недоступен для комментариев.

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Василий Старков, работавший министром с ноября 2016-го, внезапно ушел в отставку 17 ноября. По собственному желанию. Среди чиновников до сих пор популярна версия, что увольнение Старкова может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова (задержан в сентябре).

После своего увольнения Старков рассказывал URA.RU, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Подробностей он не раскрывал. А сейчас Старков пояснил, что ездил туда с гуманитарной миссией. «В поддержку ребят из Суворовского [училища]», — уточнил экс-министр, отметив, что это был уже не первый его гуманитарный визит на прифронтовую территорию.

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Как и анонсировало URA.RU в рубрике «Слухи», бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича — участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов»). Информацию о своем трудоустройстве агентству подтвердил сам Старков. По его словам, должность замгендиректора по инфраструктурным проектам он занял в декабре 2023-го. Мазуркевич на момент публикации был недоступен для комментариев. Василий Старков, работавший министром с ноября 2016-го, внезапно ушел в отставку 17 ноября. По собственному желанию. Среди чиновников до сих пор популярна версия, что увольнение Старкова может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова (задержан в сентябре). После своего увольнения Старков рассказывал URA.RU, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Подробностей он не раскрывал. А сейчас Старков пояснил, что ездил туда с гуманитарной миссией. «В поддержку ребят из Суворовского [училища]», — уточнил экс-министр, отметив, что это был уже не первый его гуманитарный визит на прифронтовую территорию.
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