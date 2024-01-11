Экс-министр вернулся из зоны СВО и устроился к участнику свердловского «клуба олигархов»

Как и анонсировало URA.RU в рубрике «Слухи», бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича — участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов»). Информацию о своем трудоустройстве агентству подтвердил сам Старков.
По его словам, должность замгендиректора по инфраструктурным проектам он занял в декабре 2023-го. Мазуркевич на момент публикации был недоступен для комментариев.
Василий Старков, работавший министром с ноября 2016-го, внезапно ушел в отставку 17 ноября. По собственному желанию. Среди чиновников до сих пор популярна версия, что увольнение Старкова может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова (задержан в сентябре).
После своего увольнения Старков рассказывал URA.RU, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Подробностей он не раскрывал. А сейчас Старков пояснил, что ездил туда с гуманитарной миссией. «В поддержку ребят из Суворовского [училища]», — уточнил экс-министр, отметив, что это был уже не первый его гуманитарный визит на прифронтовую территорию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.