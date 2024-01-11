Тюменская прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в Винзилях. Фото

11 января 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В ледовом центре обрушился потолок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения потолка в холле ледового центра в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В ряде СМИ 11 января были опубликованы сведения об обрушении подвесного потолка в холле ледового центра в поселке Винзили Тюменского района. Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, дети и работники учреждения не пострадали. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: прокуратура Тюменской области, telegram-канал, https://t.me/prokuraturatmo/4599

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения потолка в холле ледового центра в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В ряде СМИ 11 января были опубликованы сведения об обрушении подвесного потолка в холле ледового центра в поселке Винзили Тюменского района. Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, дети и работники учреждения не пострадали. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.