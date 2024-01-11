Тюменская прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в Винзилях. Фото

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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле, каток, корт, спорткомплекс президентский
В ледовом центре обрушился потолок Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения потолка в холле ледового центра в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ряде СМИ 11 января были опубликованы сведения об обрушении подвесного потолка в холле ледового центра в поселке Винзили Тюменского района. Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба в telegram-канале.

По словам представителей ведомства, дети и работники учреждения не пострадали. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото:

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения потолка в холле ледового центра в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В ряде СМИ 11 января были опубликованы сведения об обрушении подвесного потолка в холле ледового центра в поселке Винзили Тюменского района. Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, дети и работники учреждения не пострадали. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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