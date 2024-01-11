В ледовом центре обрушился потолок
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения потолка в холле ледового центра в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ряде СМИ 11 января были опубликованы сведения об обрушении подвесного потолка в холле ледового центра в поселке Винзили Тюменского района. Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба в telegram-канале.
По словам представителей ведомства, дети и работники учреждения не пострадали. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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