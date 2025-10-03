В Тюмени вторые сутки ищут 12-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчика ищут волонтеры
Мальчика ищут волонтеры Фото:

В Тюмени 2 октября пропал 12-летний Артем Белоножко. Мальчик ушел в неизвестном направлении в микрорайоне Тарманы. Информацию об этом в своих соцсетях разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Артем Белоножко 2 октября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик был одет в черно-серую кофту с капюшоном, серую футболку, черные штаны и темно-синие кеды с бедой подошвой. В числе особых примет ребенка — рыжие волосы.

Ребенок пропал 2 октября
Ребенок пропал 2 октября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 2 октября пропал 12-летний Артем Белоножко. Мальчик ушел в неизвестном направлении в микрорайоне Тарманы. Информацию об этом в своих соцсетях разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Артем Белоножко 2 октября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в черно-серую кофту с капюшоном, серую футболку, черные штаны и темно-синие кеды с бедой подошвой. В числе особых примет ребенка — рыжие волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...