В Тюмени вторые сутки ищут 12-летнего мальчика

Мальчика ищут волонтеры
В Тюмени 2 октября пропал 12-летний Артем Белоножко. Мальчик ушел в неизвестном направлении в микрорайоне Тарманы. Информацию об этом в своих соцсетях разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Артем Белоножко 2 октября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик был одет в черно-серую кофту с капюшоном, серую футболку, черные штаны и темно-синие кеды с бедой подошвой. В числе особых примет ребенка — рыжие волосы.
Ребенок пропал 2 октября
