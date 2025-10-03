В Тюмени мужчина упал под поезд и выжил. Видео

Мужчина успел сгруппироваться
Мужчина успел сгруппироваться

В Тюмени мужчина попал под поезд, перебегаю железнодорожные пути. Он чудом остался жив. Кадры с места событий разлетелись по соцсетям.

«Тюмень. Пассажирский вокзал. Пассажир оказался под локомотивом. В Тюмени молодой человек очень спешил на поезд, но не успел перебежать пути перед надвигающимся железнодорожным составом», — такой пост появился в группе «Объявления Ряды-инфо» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент попал на камеры. Там видно, как мужчину как мужчина ложится под поезд, чтобы тот его не переехал. В результате инцидента тюменец не пострадал.

