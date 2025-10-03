Мужчина успел сгруппироваться
В Тюмени мужчина попал под поезд, перебегаю железнодорожные пути. Он чудом остался жив. Кадры с места событий разлетелись по соцсетям.
«Тюмень. Пассажирский вокзал. Пассажир оказался под локомотивом. В Тюмени молодой человек очень спешил на поезд, но не успел перебежать пути перед надвигающимся железнодорожным составом», — такой пост появился в группе «Объявления Ряды-инфо» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент попал на камеры. Там видно, как мужчину как мужчина ложится под поезд, чтобы тот его не переехал. В результате инцидента тюменец не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!