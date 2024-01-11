Школу на 1500 мест готовят к сдаче в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самую большую в Кургане школу власти планируют сдать через месяц, при этом на здании пока нет крыши. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Изначально объект должны были достроить еще в прошлом году, но график работ неоднократно срывался.

«Школу на 1500 мест в Заозерном планируют сдать в феврале этого года. Однако застройщику придется поторопиться. На объекте еще не готова крыша. Закончены не все отделочные работы как внутри, так и снаружи объекта», — рассказал инсайдер.

Приемка строительства осложняется тем, что представитель заказчика — врио главы управления капстроительства (УКС) Павел Коваленко находится в отпуске. Источники говорят, что никто из сотрудников УКС не хочет подписывать никакие документы и брать на себя ответственность за масштабную стройку.

Принимать объект придется директору школы №52 Наталье Абориной. Предыдущий руководитель школы-заказчика Людмила Алешкова, которая подписывала акты приемки и стоимости выполненных работ в прошлом году, уволилась после срывов сроков строительства.

По данным сайта госзакупок, школу на 1500 мест должны были достроить до конца декабря 2023 года, однако строительство было затянуто, а срок сдачи перенесен на 2024 год. На фоне проблем со школой в ходе проверок силовиков был задержан бывший глава УКС Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов. На суде бывший чиновник заявлял, что на строительство школы подрядчику ЗАО «Курганстальмост» было выделено свыше 1,5 млрд рублей.

URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Кургана и предприятия «Курганстальмост». На публикации ответ от мэрии не поступил. Представитель застройщика пообещал подготовить ответ позднее.

Школу на 1500 мест планируют сдать в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На объекте еще не завершены работы с крышей и отделкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительством объекта занимается подрядчик «Курганстальмост» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно контракту, школу должны были достроить в конце 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU