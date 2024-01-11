Глава ЯНАО Артюхов назвал прокуратуру ключевым звеном правоохранительной системы

Артюхов поздравил работников прокуратуры ЯНАО с профессиональным праздником

12 января 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил прокуроров ЯНАО с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником (День работника прокуратуры отмечают в РФ 12 января). В своем поздравлении он назвал ведомство ключевым звеном правоохранительной системы, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы нашей страны. Ваша работа имеет большое значение для общества, защиты прав и интересов граждан. Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор подчеркнул, что в прокуратуру ямальцы обращаются с различными просьбами и поблагодарил работников окружного ведомства за достойную службу. «Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов», — завершил Артюхов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником (День работника прокуратуры отмечают в РФ 12 января). В своем поздравлении он назвал ведомство ключевым звеном правоохранительной системы, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы нашей страны. Ваша работа имеет большое значение для общества, защиты прав и интересов граждан. Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор подчеркнул, что в прокуратуру ямальцы обращаются с различными просьбами и поблагодарил работников окружного ведомства за достойную службу. «Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов», — завершил Артюхов.