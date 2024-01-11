11 января 2024

Глава ЯНАО Артюхов назвал прокуратуру ключевым звеном правоохранительной системы

Артюхов поздравил работников прокуратуры ЯНАО с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил прокуроров ЯНАО с профессиональным праздником Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником (День работника прокуратуры отмечают в РФ 12 января). В своем поздравлении он назвал ведомство ключевым звеном правоохранительной системы, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы нашей страны. Ваша работа имеет большое значение для общества, защиты прав и интересов граждан. Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор подчеркнул, что в прокуратуру ямальцы обращаются с различными просьбами и поблагодарил работников окружного ведомства за достойную службу. «Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов», — завершил Артюхов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником (День работника прокуратуры отмечают в РФ 12 января). В своем поздравлении он назвал ведомство ключевым звеном правоохранительной системы, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы нашей страны. Ваша работа имеет большое значение для общества, защиты прав и интересов граждан. Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор подчеркнул, что в прокуратуру ямальцы обращаются с различными просьбами и поблагодарил работников окружного ведомства за достойную службу. «Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов», — завершил Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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