26 сентября 2025

Губернатор Севастополя отправил правительство в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развожаев вступил в должность губернатора
Развожаев вступил в должность губернатора Фото:

Правительство Севастополя отправлено в отставку. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Развожаева.

«Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что отправленное в отставку правительство будет работать до формирования нового состава.

Ранее Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. Он одержал победу на выборах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Севастополя отправлено в отставку. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Развожаева. «Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что отправленное в отставку правительство будет работать до формирования нового состава. Ранее Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. Он одержал победу на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...