Полицейские нашли мать, которая гуляла с босым сыном в Екатеринбурге

12 января 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Ребенок гулял без обуви вечером 11 января (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полицейские нашли женщину, чей сын гулял в носках по улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Женщину вызвали на допрос», — коротко ответили в ведомстве. Подробности обещали дать позднее. Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Предварительно, таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок.

Полицейские нашли женщину, чей сын гулял в носках по улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Женщину вызвали на допрос», — коротко ответили в ведомстве. Подробности обещали дать позднее. Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Предварительно, таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок.