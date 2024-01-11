11 января 2024

Полицейские нашли мать, которая гуляла с босым сыном в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок гулял без обуви вечером 11 января (архивное фото) Фото:

Полицейские нашли женщину, чей сын гулял в носках по улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Женщину вызвали на допрос», — коротко ответили в ведомстве. Подробности обещали дать позднее.

Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Предварительно, таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок.

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Полицейские нашли женщину, чей сын гулял в носках по улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Женщину вызвали на допрос», — коротко ответили в ведомстве. Подробности обещали дать позднее. Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Предварительно, таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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