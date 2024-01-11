Полицейские нашли мать, которая гуляла с босым сыном в Екатеринбурге

Ребенок гулял без обуви вечером 11 января (архивное фото)
Полицейские нашли женщину, чей сын гулял в носках по улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
«Женщину вызвали на допрос», — коротко ответили в ведомстве. Подробности обещали дать позднее.
Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Предварительно, таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок.
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