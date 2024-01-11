Адвокат пояснил, какое наказание понесет свердловчанка, гулявшая с босым сыном

Свердловчанке, гулявшей с босым сыном, грозит уголовное дело

12 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Мать якобы хотела воспитать ребенка, который долго гулял с собакой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать, которая выгуливала сына по улице без обуви в Екатеринбурге, может понести уголовную ответственность. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат Дмитрий Ушаков. «Женщине может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ей могут вменить ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). А могут и привлечь по уголовной статье за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В этом случае экспертиза должна установить степень полученного вреда. На улице -15 градусов было, легко можно было переохладиться», — считает Ушаков. Мать с ребенком без обуви заметили на улице вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Предварительно, женщина хотела воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. Полицейские уже нашли женщину, ее вызвали на допрос. Свердловчане осудили поступок матери.

Мать, которая выгуливала сына по улице без обуви в Екатеринбурге, может понести уголовную ответственность. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат Дмитрий Ушаков. «Женщине может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ей могут вменить ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). А могут и привлечь по уголовной статье за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В этом случае экспертиза должна установить степень полученного вреда. На улице -15 градусов было, легко можно было переохладиться», — считает Ушаков. Мать с ребенком без обуви заметили на улице вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Предварительно, женщина хотела воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. Полицейские уже нашли женщину, ее вызвали на допрос. Свердловчане осудили поступок матери.