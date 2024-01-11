11 января 2024

Адвокат пояснил, какое наказание понесет свердловчанка, гулявшая с босым сыном

Свердловчанке, гулявшей с босым сыном, грозит уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, ребенок, снег, зима, мальчик, река битевка
Мать якобы хотела воспитать ребенка, который долго гулял с собакой (архивное фото) Фото:

Мать, которая выгуливала сына по улице без обуви в Екатеринбурге, может понести уголовную ответственность. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат Дмитрий Ушаков.

«Женщине может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ей могут вменить ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). А могут и привлечь по уголовной статье за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В этом случае экспертиза должна установить степень полученного вреда. На улице -15 градусов было, легко можно было переохладиться», — считает Ушаков.

Мать с ребенком без обуви заметили на улице вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Предварительно, женщина хотела воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. Полицейские уже нашли женщину, ее вызвали на допрос. Свердловчане осудили поступок матери.

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Мать, которая выгуливала сына по улице без обуви в Екатеринбурге, может понести уголовную ответственность. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат Дмитрий Ушаков. «Женщине может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ей могут вменить ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). А могут и привлечь по уголовной статье за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В этом случае экспертиза должна установить степень полученного вреда. На улице -15 градусов было, легко можно было переохладиться», — считает Ушаков. Мать с ребенком без обуви заметили на улице вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Предварительно, женщина хотела воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. Полицейские уже нашли женщину, ее вызвали на допрос. Свердловчане осудили поступок матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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