14 января 2024
13 января 2024

В Кургане заново рассмотрят спор работников с медсанчастью МВД об оплате труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие госпиталя МВД Урицкого 1 Курган, медсанчасть умвд, детская площадка
В Кургане пересмотрят спор врачей и медсанчасти МВД Фото:

Решение об отказе в пересмотре условий и оплаты труда бывшим и действующим сотрудникам курганской медсанчасти МВД отменено. Дело направлено на новое рассмотрение. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — кассация. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик — ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ по Курганской области. Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Истцами являются более 50 бывших и действующих сотрудников медсанчасти.

Апелляционный суд в конце августа прошлого года отказал медработникам в прошении об отмене результатов проверки, в результате которой они лишились дополнительных выплат. Новое заседание вышестоящей инстанции выявило нарушение при применении норм материального и процессуального права. По этой причине дело пересмотрят.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники массово судятся со структурой МВД. Курганский горсуд частично удовлетворил их требования, но затем решение в пользу истцов было отменено.

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Решение об отказе в пересмотре условий и оплаты труда бывшим и действующим сотрудникам курганской медсанчасти МВД отменено. Дело направлено на новое рассмотрение. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — кассация. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик — ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ по Курганской области. Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Истцами являются более 50 бывших и действующих сотрудников медсанчасти. Апелляционный суд в конце августа прошлого года отказал медработникам в прошении об отмене результатов проверки, в результате которой они лишились дополнительных выплат. Новое заседание вышестоящей инстанции выявило нарушение при применении норм материального и процессуального права. По этой причине дело пересмотрят. Ранее URA.RU сообщало, что медработники массово судятся со структурой МВД. Курганский горсуд частично удовлетворил их требования, но затем решение в пользу истцов было отменено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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