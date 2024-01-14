В Кургане заново рассмотрят спор работников с медсанчастью МВД об оплате труда

В Кургане пересмотрят спор врачей и медсанчасти МВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Решение об отказе в пересмотре условий и оплаты труда бывшим и действующим сотрудникам курганской медсанчасти МВД отменено. Дело направлено на новое рассмотрение. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — кассация. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик — ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ по Курганской области. Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Истцами являются более 50 бывших и действующих сотрудников медсанчасти.

Апелляционный суд в конце августа прошлого года отказал медработникам в прошении об отмене результатов проверки, в результате которой они лишились дополнительных выплат. Новое заседание вышестоящей инстанции выявило нарушение при применении норм материального и процессуального права. По этой причине дело пересмотрят.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники массово судятся со структурой МВД. Курганский горсуд частично удовлетворил их требования, но затем решение в пользу истцов было отменено.