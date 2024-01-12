Поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина, впал в кому

12 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Рубинштейн подключен к аппарату ИВЛ Фото: Илья Московец © URA.RU Поэт Лев Рубинштейн впал в кому. Его состояние крайне тяжелое, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Лев Рубинштейн находится в глубокой коме», — пишет telegram-канал 112. Отмечается, что состояние поэта крайне тяжелое. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ. Ранее сообщалось, что в Москве Рубинштейна сбила машина. По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, мужчина находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ему провели операцию. Позже в НИИ заявили, что поэт находится в крайне тяжелом состоянии. Также дептранс Москвы опубликовал в СМИ видео, на котором Рубинштейна сбивает автомобиль. На кадрах видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.

Поэт Лев Рубинштейн впал в кому. Его состояние крайне тяжелое, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Лев Рубинштейн находится в глубокой коме», — пишет telegram-канал 112. Отмечается, что состояние поэта крайне тяжелое. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ. Ранее сообщалось, что в Москве Рубинштейна сбила машина. По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, мужчина находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ему провели операцию. Позже в НИИ заявили, что поэт находится в крайне тяжелом состоянии. Также дептранс Москвы опубликовал в СМИ видео, на котором Рубинштейна сбивает автомобиль. На кадрах видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.