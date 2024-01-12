Поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина, впал в кому

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Книжная ярмарка «Красная строка». Екатеринбург, рубинштейн лев
Рубинштейн подключен к аппарату ИВЛ Фото:

Поэт Лев Рубинштейн впал в кому. Его состояние крайне тяжелое, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Лев Рубинштейн находится в глубокой коме», — пишет telegram-канал 112. Отмечается, что состояние поэта крайне тяжелое. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Москве Рубинштейна сбила машина. По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, мужчина находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ему провели операцию. Позже в НИИ заявили, что поэт находится в крайне тяжелом состоянии. Также дептранс Москвы опубликовал в СМИ видео, на котором Рубинштейна сбивает автомобиль. На кадрах видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.

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Поэт Лев Рубинштейн впал в кому. Его состояние крайне тяжелое, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Лев Рубинштейн находится в глубокой коме», — пишет telegram-канал 112. Отмечается, что состояние поэта крайне тяжелое. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ. Ранее сообщалось, что в Москве Рубинштейна сбила машина. По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, мужчина находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ему провели операцию. Позже в НИИ заявили, что поэт находится в крайне тяжелом состоянии. Также дептранс Москвы опубликовал в СМИ видео, на котором Рубинштейна сбивает автомобиль. На кадрах видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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