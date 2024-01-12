Следователи подключились к истории свердловчанки, чей сын гулял босым

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По предварительным данным, женщина находится в СК Фото:
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Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

Следователи организовали проверку по истории матери, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«С учетом того, что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следователи Чкаловского района начали проверку. Будут установлены точные обстоятельства события», — пояснил Шульга. Он добавил, что следователи также выяснят, не подвергался ли ребенок противоправных действиям ранее.

Мать с босым ребенком заметили на улице в Екатеринбурге вечером 11 января. Женщина якобы хотела воспитать сына, который долго выгуливал собаку и она замерзла. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей грозит уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Следователи организовали проверку по истории матери, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «С учетом того, что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следователи Чкаловского района начали проверку. Будут установлены точные обстоятельства события», — пояснил Шульга. Он добавил, что следователи также выяснят, не подвергался ли ребенок противоправных действиям ранее. Мать с босым ребенком заметили на улице в Екатеринбурге вечером 11 января. Женщина якобы хотела воспитать сына, который долго выгуливал собаку и она замерзла. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей грозит уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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