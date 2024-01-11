11 января 2024

Полицейские задержали курганского пенсионера за ложное сообщение о теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
Курганец рискует получить срок за сложное сообщение о теракте Фото:

Сотрудники управления МВД по Курганской области задержали пожилого жителя Лебяжьевского округа. Его подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщается на официальном сайте курганского УМВД.

«Полицейские по горячим следам установили личность звонившего и доставили его в отделение полиции. Ранее судимый 63-летний житель Лебяжьевского округа оставил заведомо ложное сообщение, находясь в состоянии опьянения. Следователем возбуждено уголовное дело», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угрозе на одном из объектов в рабочем поселке Лебяжье. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами выехали на место. По информации с сайта, сообщение о теракте оказалось ложным. За такое преступление грозит штраф, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы также до трех лет. В настоящее время житель Лебяжьевского находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ задерживала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Против мужчины возбуждали уголовное дело.

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Сотрудники управления МВД по Курганской области задержали пожилого жителя Лебяжьевского округа. Его подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщается на официальном сайте курганского УМВД. «Полицейские по горячим следам установили личность звонившего и доставили его в отделение полиции. Ранее судимый 63-летний житель Лебяжьевского округа оставил заведомо ложное сообщение, находясь в состоянии опьянения. Следователем возбуждено уголовное дело», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угрозе на одном из объектов в рабочем поселке Лебяжье. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами выехали на место. По информации с сайта, сообщение о теракте оказалось ложным. За такое преступление грозит штраф, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы также до трех лет. В настоящее время житель Лебяжьевского находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задерживала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Против мужчины возбуждали уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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