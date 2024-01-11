Полицейские задержали курганского пенсионера за ложное сообщение о теракте

Сотрудники управления МВД по Курганской области задержали пожилого жителя Лебяжьевского округа. Его подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщается на официальном сайте курганского УМВД.
«Полицейские по горячим следам установили личность звонившего и доставили его в отделение полиции. Ранее судимый 63-летний житель Лебяжьевского округа оставил заведомо ложное сообщение, находясь в состоянии опьянения. Следователем возбуждено уголовное дело», — указано на сайте ведомства.
Сообщается, что мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угрозе на одном из объектов в рабочем поселке Лебяжье. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами выехали на место. По информации с сайта, сообщение о теракте оказалось ложным. За такое преступление грозит штраф, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы также до трех лет. В настоящее время житель Лебяжьевского находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что ФСБ задерживала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Против мужчины возбуждали уголовное дело.
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