Полицейские задержали курганского пенсионера за ложное сообщение о теракте

12 января 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Курганец рискует получить срок за сложное сообщение о теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления МВД по Курганской области задержали пожилого жителя Лебяжьевского округа. Его подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщается на официальном сайте курганского УМВД. «Полицейские по горячим следам установили личность звонившего и доставили его в отделение полиции. Ранее судимый 63-летний житель Лебяжьевского округа оставил заведомо ложное сообщение, находясь в состоянии опьянения. Следователем возбуждено уголовное дело», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угрозе на одном из объектов в рабочем поселке Лебяжье. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами выехали на место. По информации с сайта, сообщение о теракте оказалось ложным. За такое преступление грозит штраф, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы также до трех лет. В настоящее время житель Лебяжьевского находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задерживала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Против мужчины возбуждали уголовное дело.

Сотрудники управления МВД по Курганской области задержали пожилого жителя Лебяжьевского округа. Его подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщается на официальном сайте курганского УМВД. «Полицейские по горячим следам установили личность звонившего и доставили его в отделение полиции. Ранее судимый 63-летний житель Лебяжьевского округа оставил заведомо ложное сообщение, находясь в состоянии опьянения. Следователем возбуждено уголовное дело», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угрозе на одном из объектов в рабочем поселке Лебяжье. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами выехали на место. По информации с сайта, сообщение о теракте оказалось ложным. За такое преступление грозит штраф, ограничение свободы до трех лет или принудительные работы также до трех лет. В настоящее время житель Лебяжьевского находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задерживала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Против мужчины возбуждали уголовное дело.