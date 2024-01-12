Челябинца, упавшего с высотки в образе Деда Мороза, похоронили в день рождения

Прощание с 48-летним мужчиной состоялось в день его рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24-го этажа

Похороны промышленного альпиниста из Челябинска, упавшего в декабре 2023 года с высоты 24 этажа в костюме Деда Мороза, состоялись в день его рождения. Профессии мужчина обучился за полгода до трагедии.

«Мужчину похоронили в его день рождения, 25 декабря. В паре с альпинистом работал инструктор по безопасности», — сообщило издание «КП-Челябинск».

Мужчина обучился на промальпиниста за полгода до трагедии. Перед тем, как спустится с крыши в образе Деда Мороза челябинец работал в специализированной компании. С погибшим заключили договор, а сопровождать его назначили опытного инструктора.

Управляющая компания устроила праздник для жителей дома. Крепление веревки должно было находится на крыше, а погибший по рации сообщить инструктору о готовности. Однако, о том, что челябинец начал представление специалист узнал по возгласам наблюдающей толпы. Альпинист изменил место крепления, а спуститься решил с балкона. На месте происшествия обнаружили также страховочный непривязанный трос, сообщило издание.

Трагедия произошла на новогоднем празднике двора в конце декабря. Видео с Дедом Морозом, который летит с высоты 24 этажа распространилось в соцсетях. Очевидцы не сразу поняли, что с балкона летит не манекен, а живой человек. Прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины. В возбуждении уголовного дела отказали. Причиной смерти мужчины признали его неосторожность. Опытный промальпинист в диалоге с URA.RU назвал нарушение техники безопасности основной причиной падения.