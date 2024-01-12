Депутат убила мечту россиян о сокращении рабочей недели

Депутат Госдумы Бессараб: введение дополнительного выходного дня в РФ невозможно

13 января 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Депутат Бессараб заявила, что введение дополнительного выходного дня для россиян — невозможно Фото: Анна Майорова © URA.RU В ближайшей перспективе в России не планируют вводить дополнительный выходной к новогодним праздникам. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что это решение невозможно в текущих реалиях. «Дополнительный новогодний выходной сейчас абсолютно невозможен. У нас и так 14 календарных праздничных дней в производственном календаре, это большая нагрузка на работодателей. Дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда», — подчеркнула Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру». Она пояснила, что дополнительный день отдыха будет накладным для российской экономики в целом. Тем не менее она уточнила, что наиболее возможный вариант — сокращение продолжительности рабочего дня. Под конец года в МЧС также предлагали части россиянам дать дополнительный выходной день. В ведомстве считают, что нужно дать возможность гражданам, пострадавшим при чрезвычайных происшествиях, уйти на дополнительный оплачиваемый выходной. Минтруд также предлагал внести правки в Трудовой кодекс, предполагающие повышение зарплаты за внеурочную работу. В ноябре также в Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели и сокращении рабочего дня.

В ближайшей перспективе в России не планируют вводить дополнительный выходной к новогодним праздникам. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что это решение невозможно в текущих реалиях. «Дополнительный новогодний выходной сейчас абсолютно невозможен. У нас и так 14 календарных праздничных дней в производственном календаре, это большая нагрузка на работодателей. Дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда», — подчеркнула Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру». Она пояснила, что дополнительный день отдыха будет накладным для российской экономики в целом. Тем не менее она уточнила, что наиболее возможный вариант — сокращение продолжительности рабочего дня. Под конец года в МЧС также предлагали части россиянам дать дополнительный выходной день. В ведомстве считают, что нужно дать возможность гражданам, пострадавшим при чрезвычайных происшествиях, уйти на дополнительный оплачиваемый выходной. Минтруд также предлагал внести правки в Трудовой кодекс, предполагающие повышение зарплаты за внеурочную работу. В ноябре также в Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели и сокращении рабочего дня.