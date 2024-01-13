В Тюменской области ГИБДД дежурит на «трассе смерти»

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На регион надвигается снегопад Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, сотрудники областного управления Госавтоинспекции вышли на дежурство. По информации ведомства, в регионе ожидается снегопад.

«Наряды ДПС несут службу на федеральных автодорогах Тюменской области: на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. В течение дня ожидается снегопад», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в Ишимском и Абатском районах на автодорогах сильный боковой ветер и снежные переметы. Сотрудники ГИБДД просят водителей в снегопад сбавите скорость, а также минимизировать опасные маневры обгона и перестроения.

Накануне 12 января тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. На регион надвигается снегопад, а интенсивность движения на трассе очень высокая.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, сотрудники областного управления Госавтоинспекции вышли на дежурство. По информации ведомства, в регионе ожидается снегопад. «Наряды ДПС несут службу на федеральных автодорогах Тюменской области: на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. В течение дня ожидается снегопад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в Ишимском и Абатском районах на автодорогах сильный боковой ветер и снежные переметы. Сотрудники ГИБДД просят водителей в снегопад сбавите скорость, а также минимизировать опасные маневры обгона и перестроения. Накануне 12 января тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. На регион надвигается снегопад, а интенсивность движения на трассе очень высокая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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