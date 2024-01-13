В Тюменской области ГИБДД дежурит на «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, сотрудники областного управления Госавтоинспекции вышли на дежурство. По информации ведомства, в регионе ожидается снегопад.
«Наряды ДПС несут службу на федеральных автодорогах Тюменской области: на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. В течение дня ожидается снегопад», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в Ишимском и Абатском районах на автодорогах сильный боковой ветер и снежные переметы. Сотрудники ГИБДД просят водителей в снегопад сбавите скорость, а также минимизировать опасные маневры обгона и перестроения.
Накануне 12 января тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. На регион надвигается снегопад, а интенсивность движения на трассе очень высокая.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.