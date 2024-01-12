На тюменской «трассе смерти» ограничили движение

На 320-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> Движение по одной полосе трассы ограничено, осуществляется в реверсивном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки. Предварительно, одна из машин зацепила щетку грейдера, выехала на встречную и столкнулась с другим авто. В аварии пострадали три человека.
Ранее URA.RU писало, что частично ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. Здесь произошла смертельная авария с большегрузом.
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