На тюменской «трассе смерти» ограничили движение

12 января 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

На дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 320-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> Движение по одной полосе трассы ограничено, осуществляется в реверсивном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что на дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки. Предварительно, одна из машин зацепила щетку грейдера, выехала на встречную и столкнулась с другим авто. В аварии пострадали три человека. Ранее URA.RU писало, что частично ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. Здесь произошла смертельная авария с большегрузом.

На 320-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> Движение по одной полосе трассы ограничено, осуществляется в реверсивном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что на дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки. Предварительно, одна из машин зацепила щетку грейдера, выехала на встречную и столкнулась с другим авто. В аварии пострадали три человека. Ранее URA.RU писало, что частично ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. Здесь произошла смертельная авария с большегрузом.