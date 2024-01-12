На тюменской «трассе смерти» ограничили движение

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Открытие дороги. Тюмень , зима, автомобиль, ограждение, трасса, дорога
На дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки Фото:

На 320-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> Движение по одной полосе трассы ограничено, осуществляется в реверсивном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки. Предварительно, одна из машин зацепила щетку грейдера, выехала на встречную и столкнулась с другим авто. В аварии пострадали три человека.

Ранее URA.RU писало, что частично ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. Здесь произошла смертельная авария с большегрузом.

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На 320-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> Движение по одной полосе трассы ограничено, осуществляется в реверсивном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что на дороге столкнулись трактор МТЗ и две иномарки. Предварительно, одна из машин зацепила щетку грейдера, выехала на встречную и столкнулась с другим авто. В аварии пострадали три человека. Ранее URA.RU писало, что частично ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. Здесь произошла смертельная авария с большегрузом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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