12 января 2024

Роспотребнадзор закрыл бургерную после вспышки гепатита А в свердловском городе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Креветки и Бургеры". Екатеринбург, бургер, креветки и бургеры
Протокол о закрытии работы бургерной составлен 12 января Фото:

Роспотребнадзор 12 января составил протокол о временном закрытии закусочной «Гиро», после посещения которой жители Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро“» — сказано в сообщении. Однако в картах города указано, что заведение «закрыто навсегда».

В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в местных закусочных. В настоящее время ведомство уже занялось передачей дела в суд на приостановление работы объектов общепита. На инцидент отреагировал мэр города, отметив, что зараженные находятся в больнице.

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Роспотребнадзор 12 января составил протокол о временном закрытии закусочной «Гиро», после посещения которой жители Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро“» — сказано в сообщении. Однако в картах города указано, что заведение «закрыто навсегда». В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в местных закусочных. В настоящее время ведомство уже занялось передачей дела в суд на приостановление работы объектов общепита. На инцидент отреагировал мэр города, отметив, что зараженные находятся в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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