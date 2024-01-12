Роспотребнадзор 12 января составил протокол о временном закрытии закусочной «Гиро», после посещения которой жители Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро“» — сказано в сообщении. Однако в картах города указано, что заведение «закрыто навсегда».
В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в местных закусочных. В настоящее время ведомство уже занялось передачей дела в суд на приостановление работы объектов общепита. На инцидент отреагировал мэр города, отметив, что зараженные находятся в больнице.
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