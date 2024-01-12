Роспотребнадзор засудит бургерную после вспышки гепатита А в свердловском городе

13 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Инцидент взят на контроль Управлением Роспотребнадзорома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребнадзор передаст материалы дела в суд на закрытие закусочной «Гиро», после посещения которой шесть жителей Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных „Гиро“. <…> Материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении работы объектов общепита. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — сказано в сообщении. Известно, что владелец бургерных не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, из-за чего надзорные мероприятия не могли проводиться ранее. «За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», — отметили в ведомстве. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. По мнению Роспотребнадзора, случаи заражения связаны с местной закусочной «Гиро». Глава города Устинов отметил, что заболевшие в настоящее время находятся в больнице.

Роспотребнадзор передаст материалы дела в суд на закрытие закусочной «Гиро», после посещения которой шесть жителей Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных „Гиро“. <…> Материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении работы объектов общепита. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — сказано в сообщении. Известно, что владелец бургерных не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, из-за чего надзорные мероприятия не могли проводиться ранее. «За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», — отметили в ведомстве. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. По мнению Роспотребнадзора, случаи заражения связаны с местной закусочной «Гиро». Глава города Устинов отметил, что заболевшие в настоящее время находятся в больнице.