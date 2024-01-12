12 января 2024

Роспотребнадзор засудит бургерную после вспышки гепатита А в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Инцидент взят на контроль Управлением Роспотребнадзорома Фото:

Роспотребнадзор передаст материалы дела в суд на закрытие закусочной «Гиро», после посещения которой шесть жителей Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных „Гиро“. <…> Материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении работы объектов общепита. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Известно, что владелец бургерных не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, из-за чего надзорные мероприятия не могли проводиться ранее. «За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», — отметили в ведомстве.

В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. По мнению Роспотребнадзора, случаи заражения связаны с местной закусочной «Гиро». Глава города Устинов отметил, что заболевшие в настоящее время находятся в больнице.

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Роспотребнадзор передаст материалы дела в суд на закрытие закусочной «Гиро», после посещения которой шесть жителей Краснотурьинска (Свердловская область) заразились гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных „Гиро“. <…> Материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении работы объектов общепита. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — сказано в сообщении. Известно, что владелец бургерных не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, из-за чего надзорные мероприятия не могли проводиться ранее. «За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», — отметили в ведомстве. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. По мнению Роспотребнадзора, случаи заражения связаны с местной закусочной «Гиро». Глава города Устинов отметил, что заболевшие в настоящее время находятся в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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