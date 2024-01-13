Рядом с телом погибшей россиянки в Турции нашли снотворное и алкоголь

Рядом с телом погибшей россиянки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер были найдены пустые пачки снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Об этом сообщили правоохранительные органы Анталии. Полиция отметила, что начала расследование гибели россиянки.
«Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной», — сообщили в полиции. Их слова передают местные СМИ.
12 января были подтверждены данные о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в Кемере. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос.
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