Рядом с телом погибшей россиянки в Турции нашли снотворное и алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
Полиция начала расследование гибели Надежды Ярыгиной Фото:

Рядом с телом погибшей россиянки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер были найдены пустые пачки снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Об этом сообщили правоохранительные органы Анталии. Полиция отметила, что начала расследование гибели россиянки.

«Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной», — сообщили в полиции. Их слова передают местные СМИ.

12 января были подтверждены данные о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в Кемере. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рядом с телом погибшей россиянки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер были найдены пустые пачки снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Об этом сообщили правоохранительные органы Анталии. Полиция отметила, что начала расследование гибели россиянки. «Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной», — сообщили в полиции. Их слова передают местные СМИ. 12 января были подтверждены данные о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в Кемере. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...