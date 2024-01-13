Происшествия Криминал Рядом с телом погибшей россиянки в Турции нашли снотворное и алкоголь 13 января 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + Полиция начала расследование гибели Надежды Ярыгиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рядом с телом погибшей россиянки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер были найдены пустые пачки снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Об этом сообщили правоохранительные органы Анталии. Полиция отметила, что начала расследование гибели россиянки. «Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной», — сообщили в полиции. Их слова передают местные СМИ. 12 января были подтверждены данные о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в Кемере. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос. Рядом с телом погибшей россиянки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер были найдены пустые пачки снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Об этом сообщили правоохранительные органы Анталии. Полиция отметила, что начала расследование гибели россиянки. «Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной», — сообщили в полиции. Их слова передают местные СМИ. 12 января были подтверждены данные о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в Кемере. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям