Стал известен предполагаемый убийца россиянки в Турции

Mash: турецкий гид стал подозреваемым в убийстве россиянки в Турции
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Россиянку в Турции мог убить местный гид, пишет Mash Фото:

Стало известно имя предполагаемого убийцы российской туристки Надежды Ярыгиной в Турции. Подозреваемым является местный гид по имени Николос.

«Подозреваемый в похищении и убийстве Надежды Ярыгиной в Турции — гид, известный местным по имени Николос», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в настоящее время полиция ведет с ним беседу в связи с подозрением в похищении и убийстве. Волонтеры сообщают, что этот мужчина активно участвовал в поисках туристки, но при этом постоянно настаивал на прекращении поисков.

Отмечается, что тело Надежды было найдено недалеко от дома Николоса. Подозреваемый был хорошо знаком с районом горы Чалыш и предлагал несколько возможных вариантов местонахождений девушки. Кроме того, по словам местных жителей, он был женат на российской женщине, но их отношения разрушились. В результате, Николос остался без детей, которых забрала его бывшая жена, что могло вызвать у него отчаяние и злость, передали в telegram-канале.

Российскую туристку Надежду Ярыгину, которая пропала в городе Кемер в Турции, нашли мертвой. Информация подтверждена генеральным консульством России в Анталье. Тело было обнаружено спасателями.

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Стало известно имя предполагаемого убийцы российской туристки Надежды Ярыгиной в Турции. Подозреваемым является местный гид по имени Николос. «Подозреваемый в похищении и убийстве Надежды Ярыгиной в Турции — гид, известный местным по имени Николос», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в настоящее время полиция ведет с ним беседу в связи с подозрением в похищении и убийстве. Волонтеры сообщают, что этот мужчина активно участвовал в поисках туристки, но при этом постоянно настаивал на прекращении поисков. Отмечается, что тело Надежды было найдено недалеко от дома Николоса. Подозреваемый был хорошо знаком с районом горы Чалыш и предлагал несколько возможных вариантов местонахождений девушки. Кроме того, по словам местных жителей, он был женат на российской женщине, но их отношения разрушились. В результате, Николос остался без детей, которых забрала его бывшая жена, что могло вызвать у него отчаяние и злость, передали в telegram-канале. Российскую туристку Надежду Ярыгину, которая пропала в городе Кемер в Турции, нашли мертвой. Информация подтверждена генеральным консульством России в Анталье. Тело было обнаружено спасателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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