Бастрыкин ждет доклад о расследовании травмы мальчика на Челябинском курорте

14 января 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о причинах трагедии в Миассе Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования шестилетнего мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств травмирования малолетнего на горнолыжном курорте в Челябинской области», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вблизи Миасса 12 января. Ленточный подъемник зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После это ребенка эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования шестилетнего мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств травмирования малолетнего на горнолыжном курорте в Челябинской области», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вблизи Миасса 12 января. Ленточный подъемник зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После это ребенка эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).