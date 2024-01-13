13 января 2024

Бастрыкин ждет доклад о расследовании травмы мальчика на Челябинском курорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкину доложат о причинах трагедии в Миассе Фото:
новость из сюжета
ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования шестилетнего мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств травмирования малолетнего на горнолыжном курорте в Челябинской области», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вблизи Миасса 12 января. Ленточный подъемник зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После это ребенка эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования шестилетнего мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств травмирования малолетнего на горнолыжном курорте в Челябинской области», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вблизи Миасса 12 января. Ленточный подъемник зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После это ребенка эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...