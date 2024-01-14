Россельхознадзор: Азербайджан поставил в Россию более 2 млн яиц

14 января 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

За 13 и 14 января в Россию ввезено 918 тысяч яиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По состоянию на 14 января 2024 года в Россию ввезено 2,1 миллиона куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «По состоянию на 14 января в Россию из Азербайджана ввезено 2,1 миллиона штук яиц», — сообщается на сайте ведомства . Отмечается, что только за последние два дня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезено 918 тысяч штук продукции для последующей реализации в РФ. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. За 2023 год их стоимость выросла на 61,35% по данным Росстата. Для снижения цен уже доставили две партии яиц из Турции.

По состоянию на 14 января 2024 года в Россию ввезено 2,1 миллиона куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «По состоянию на 14 января в Россию из Азербайджана ввезено 2,1 миллиона штук яиц», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что только за последние два дня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезено 918 тысяч штук продукции для последующей реализации в РФ. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. За 2023 год их стоимость выросла на 61,35% по данным Росстата. Для снижения цен уже доставили две партии яиц из Турции.