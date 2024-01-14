14 января 2024

Россельхознадзор: Азербайджан поставил в Россию более 2 млн яиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
За 13 и 14 января в Россию ввезено 918 тысяч яиц Фото:

По состоянию на 14 января 2024 года в Россию ввезено 2,1 миллиона куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По состоянию на 14 января в Россию из Азербайджана ввезено 2,1 миллиона штук яиц», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что только за последние два дня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезено 918 тысяч штук продукции для последующей реализации в РФ.

Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. За 2023 год их стоимость выросла на 61,35% по данным Росстата. Для снижения цен уже доставили две партии яиц из Турции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По состоянию на 14 января 2024 года в Россию ввезено 2,1 миллиона куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «По состоянию на 14 января в Россию из Азербайджана ввезено 2,1 миллиона штук яиц», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что только за последние два дня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезено 918 тысяч штук продукции для последующей реализации в РФ. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. За 2023 год их стоимость выросла на 61,35% по данным Росстата. Для снижения цен уже доставили две партии яиц из Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...