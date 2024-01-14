14 января 2024

Пассажиры рейса Utair из Нижневартовска в Тюмень ждут вылета более 11 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Вылет задержан из-за позднего прибытия воздушного судна Фото:

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень вынуждены ждать вылета 11 часов и 20 минут. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие самолета должно было состояться 14 января в 18:00, но затем время перенесли на 15 января в 05:20.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 14 января задержан. Плановое время прилета в 18:00 14 января 2024 года. Фактическое время прилета — 15 января 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна.

Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 11 января, когда вылет борта Utair из Сургута в Новосибирск был перенесен на полтора часа. Вместе с ним на пять часов сдвинулся рейс в Омск. Но во втором случае причина задержки была связана с подготовкой самолета к полету.

Прибытие рейса из Нижневартовска ожидается 15 января в 5:20
Прибытие рейса из Нижневартовска ожидается 15 января в 5:20

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Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень вынуждены ждать вылета 11 часов и 20 минут. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие самолета должно было состояться 14 января в 18:00, но затем время перенесли на 15 января в 05:20. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 14 января задержан. Плановое время прилета в 18:00 14 января 2024 года. Фактическое время прилета — 15 января 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 11 января, когда вылет борта Utair из Сургута в Новосибирск был перенесен на полтора часа. Вместе с ним на пять часов сдвинулся рейс в Омск. Но во втором случае причина задержки была связана с подготовкой самолета к полету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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