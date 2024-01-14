Пассажиры рейса Utair из Нижневартовска в Тюмень ждут вылета более 11 часов. Скрин

15 января 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Вылет задержан из-за позднего прибытия воздушного судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень вынуждены ждать вылета 11 часов и 20 минут. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие самолета должно было состояться 14 января в 18:00, но затем время перенесли на 15 января в 05:20. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 14 января задержан. Плановое время прилета в 18:00 14 января 2024 года. Фактическое время прилета — 15 января 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 11 января, когда вылет борта Utair из Сургута в Новосибирск был перенесен на полтора часа. Вместе с ним на пять часов сдвинулся рейс в Омск. Но во втором случае причина задержки была связана с подготовкой самолета к полету. Прибытие рейса из Нижневартовска ожидается 15 января в 5:20 Онлайн-табло аэропорта Рощино

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень вынуждены ждать вылета 11 часов и 20 минут. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие самолета должно было состояться 14 января в 18:00, но затем время перенесли на 15 января в 05:20. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 14 января задержан. Плановое время прилета в 18:00 14 января 2024 года. Фактическое время прилета — 15 января 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 11 января, когда вылет борта Utair из Сургута в Новосибирск был перенесен на полтора часа. Вместе с ним на пять часов сдвинулся рейс в Омск. Но во втором случае причина задержки была связана с подготовкой самолета к полету.