Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень вынуждены ждать вылета 11 часов и 20 минут. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие самолета должно было состояться 14 января в 18:00, но затем время перенесли на 15 января в 05:20.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 14 января задержан. Плановое время прилета в 18:00 14 января 2024 года. Фактическое время прилета — 15 января 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна.
Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 11 января, когда вылет борта Utair из Сургута в Новосибирск был перенесен на полтора часа. Вместе с ним на пять часов сдвинулся рейс в Омск. Но во втором случае причина задержки была связана с подготовкой самолета к полету.
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