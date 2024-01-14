14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

В Тюмени скрылся один из участников смертельного ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из автомобилей отбросило на опору пешеходного моста Фото:

В Тюмени вечером 14 января столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель Chevrolet скончался в больнице, а водитель Volkswagen не пострадал. По информации областного Управления ГИБДД, третий участник аварии скрылся.

«На 1-м километре Окружной дороги города Тюмени столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Volkswagen и еще один авто, водитель на котором скрылся. От удара Chevrolet отбросило в опору надземного перехода, 20-летний водитель скончался в больнице. Водитель Volkswagen не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Вместе с погибшим водителем в автомобиле находился пассажир. Он с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.

От удара Chevrolet отбросило на опору пешеходного моста
От удара Chevrolet отбросило на опору пешеходного моста

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В Тюмени вечером 14 января столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель Chevrolet скончался в больнице, а водитель Volkswagen не пострадал. По информации областного Управления ГИБДД, третий участник аварии скрылся. «На 1-м километре Окружной дороги города Тюмени столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Volkswagen и еще один авто, водитель на котором скрылся. От удара Chevrolet отбросило в опору надземного перехода, 20-летний водитель скончался в больнице. Водитель Volkswagen не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вместе с погибшим водителем в автомобиле находился пассажир. Он с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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