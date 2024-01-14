В ДТП под Тюменью пострадали шесть детей

15 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Предварительно, водитель Renault при обгоне выехала на встречную полосу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Заводоуковске (Тюменская область) столкнулись два автомобиля. В результате аварии получили травмы шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «32-летняя водитель Renault перевозила на заднем сиденье своих четверых детей 5-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. 5-летний ребенок ехал без автокресла, он был пристегнут одним ремнем безопасности вместе с 11-летним братом. <…> В аварии пострадали 42-летняя водитель Lada, она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Предварительно, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу. Отмечается, что женщина уже привлекалась к ответственности за перевозку детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Заводоуковске (Тюменская область) столкнулись два автомобиля. В результате аварии получили травмы шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «32-летняя водитель Renault перевозила на заднем сиденье своих четверых детей 5-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. 5-летний ребенок ехал без автокресла, он был пристегнут одним ремнем безопасности вместе с 11-летним братом. <…> В аварии пострадали 42-летняя водитель Lada, она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Предварительно, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу. Отмечается, что женщина уже привлекалась к ответственности за перевозку детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.