14 января 2024
13 января 2024

В ДТП под Тюменью пострадали шесть детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Тюмень, туман, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Предварительно, водитель Renault при обгоне выехала на встречную полосу Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) столкнулись два автомобиля. В результате аварии получили травмы шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«32-летняя водитель Renault перевозила на заднем сиденье своих четверых детей 5-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. 5-летний ребенок ехал без автокресла, он был пристегнут одним ремнем безопасности вместе с 11-летним братом. <…> В аварии пострадали 42-летняя водитель Lada, она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу. Отмечается, что женщина уже привлекалась к ответственности за перевозку детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Заводоуковске (Тюменская область) столкнулись два автомобиля. В результате аварии получили травмы шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «32-летняя водитель Renault перевозила на заднем сиденье своих четверых детей 5-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. 5-летний ребенок ехал без автокресла, он был пристегнут одним ремнем безопасности вместе с 11-летним братом. <…> В аварии пострадали 42-летняя водитель Lada, она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Предварительно, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу. Отмечается, что женщина уже привлекалась к ответственности за перевозку детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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