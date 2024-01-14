14 января 2024

Любимый застройщик курганских властей инвестировал сотни миллионов в оборудование

Завод «Курганстальмост» потратил 803 млн рублей на модернизацию производства
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, курганстальмост, цех
Завод «Курганстальмост» потратил свыше 800 млн на модернизацию оборудования Фото:

Завод «Курганстальмост» инвестировал более 800 миллионов рублей на покупку и создание нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Рекордная сумма собственных средств инвестирована в 2023 году в модернизацию производства на Курганстальмосте — 803 млн рублей! Инвестировали не только в приобретение оборудования у сторонних производителей, но и в создание оборудования собственного производства», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году на предприятии были изготовлены портальные сварочные машины и вентиляционные установки.

Завод «Курганстальмост» является одним из главных подрядчиков по строительству соцобъектов в Кургане. Предприятие занимается возведением школы на 1500 мест, поликлиники, бассейна и физкультурно-оздоровительных комплексов. В конце года 2023 года было завершено строительство центра хирургии при областном онкодиспансере.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» в 2023 году в 10 раз увеличил экспорт продукции за границу. В Казахстан и Белоруссию было отгружено свыше 12 тысяч тонн металлоконструкций.

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Завод «Курганстальмост» инвестировал более 800 миллионов рублей на покупку и создание нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Рекордная сумма собственных средств инвестирована в 2023 году в модернизацию производства на Курганстальмосте — 803 млн рублей! Инвестировали не только в приобретение оборудования у сторонних производителей, но и в создание оборудования собственного производства», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году на предприятии были изготовлены портальные сварочные машины и вентиляционные установки. Завод «Курганстальмост» является одним из главных подрядчиков по строительству соцобъектов в Кургане. Предприятие занимается возведением школы на 1500 мест, поликлиники, бассейна и физкультурно-оздоровительных комплексов. В конце года 2023 года было завершено строительство центра хирургии при областном онкодиспансере. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» в 2023 году в 10 раз увеличил экспорт продукции за границу. В Казахстан и Белоруссию было отгружено свыше 12 тысяч тонн металлоконструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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