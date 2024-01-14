Любимый застройщик курганских властей инвестировал сотни миллионов в оборудование

Завод «Курганстальмост» инвестировал более 800 миллионов рублей на покупку и создание нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Рекордная сумма собственных средств инвестирована в 2023 году в модернизацию производства на Курганстальмосте — 803 млн рублей! Инвестировали не только в приобретение оборудования у сторонних производителей, но и в создание оборудования собственного производства», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году на предприятии были изготовлены портальные сварочные машины и вентиляционные установки.
Завод «Курганстальмост» является одним из главных подрядчиков по строительству соцобъектов в Кургане. Предприятие занимается возведением школы на 1500 мест, поликлиники, бассейна и физкультурно-оздоровительных комплексов. В конце года 2023 года было завершено строительство центра хирургии при областном онкодиспансере.
Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» в 2023 году в 10 раз увеличил экспорт продукции за границу. В Казахстан и Белоруссию было отгружено свыше 12 тысяч тонн металлоконструкций.
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