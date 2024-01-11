11 января 2024

Для поликлиники в Кургане, где затягивалось строительство, завезли кирпич. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Привезенный кирпич на строительство корпуса областной больницы. Курган, стройка, кирпич
Строительство поликлиники должны закончить до середины июля Фото:

За полгода до окончания строительства поликлиники в Кургане на площадку по улице Кирова завезли стройматериалы для кирпичной кладки этажей, передает корреспондент URA.RU. Ранее строительство медучреждения неоднократно замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте.

«Рабочие завезли красный кирпич. Готовятся к кладке этажей. Уже завершены работы с фундаментом и цокольным этажом», — передает корреспондент URA.RU.

Строительством девятиэтажной поликлиники по улице Кирова в Кургане занимается предприятие «Курганстальмост». Объект, рассчитанный на 750 посещений в смену, планируют завершить до 31 июля 2024 года. Стоимость контракта составляет 800 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане достроили центр хирургии при онкодиспансере в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Первых пациентов планируют начать принимать в первом квартале 2024 года.

Привезенный кирпич на строительство корпуса областной больницы. Курган
Для строительства поликлиники по улице Кирова завезли кирпич
Фото:

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За полгода до окончания строительства поликлиники в Кургане на площадку по улице Кирова завезли стройматериалы для кирпичной кладки этажей, передает корреспондент URA.RU. Ранее строительство медучреждения неоднократно замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. «Рабочие завезли красный кирпич. Готовятся к кладке этажей. Уже завершены работы с фундаментом и цокольным этажом», — передает корреспондент URA.RU. Строительством девятиэтажной поликлиники по улице Кирова в Кургане занимается предприятие «Курганстальмост». Объект, рассчитанный на 750 посещений в смену, планируют завершить до 31 июля 2024 года. Стоимость контракта составляет 800 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане достроили центр хирургии при онкодиспансере в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Первых пациентов планируют начать принимать в первом квартале 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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