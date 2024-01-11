Для поликлиники в Кургане, где затягивалось строительство, завезли кирпич. Фото, видео

12 января 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Строительство поликлиники должны закончить до середины июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За полгода до окончания строительства поликлиники в Кургане на площадку по улице Кирова завезли стройматериалы для кирпичной кладки этажей, передает корреспондент URA.RU. Ранее строительство медучреждения неоднократно замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. «Рабочие завезли красный кирпич. Готовятся к кладке этажей. Уже завершены работы с фундаментом и цокольным этажом», — передает корреспондент URA.RU. Строительством девятиэтажной поликлиники по улице Кирова в Кургане занимается предприятие «Курганстальмост». Объект, рассчитанный на 750 посещений в смену, планируют завершить до 31 июля 2024 года. Стоимость контракта составляет 800 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане достроили центр хирургии при онкодиспансере в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Первых пациентов планируют начать принимать в первом квартале 2024 года. Для строительства поликлиники по улице Кирова завезли кирпич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За полгода до окончания строительства поликлиники в Кургане на площадку по улице Кирова завезли стройматериалы для кирпичной кладки этажей, передает корреспондент URA.RU. Ранее строительство медучреждения неоднократно замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. «Рабочие завезли красный кирпич. Готовятся к кладке этажей. Уже завершены работы с фундаментом и цокольным этажом», — передает корреспондент URA.RU. Строительством девятиэтажной поликлиники по улице Кирова в Кургане занимается предприятие «Курганстальмост». Объект, рассчитанный на 750 посещений в смену, планируют завершить до 31 июля 2024 года. Стоимость контракта составляет 800 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане достроили центр хирургии при онкодиспансере в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Первых пациентов планируют начать принимать в первом квартале 2024 года.