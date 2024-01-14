Челябинца, устроившего поножовщину на Кировке, отдали под суд

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, который в конце октября прошлого года устроил поножовщину на главной пешеходной улице города, отправится под суд. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга“). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Поножовщина произошла в ночь на 28 октября 2023 года. Пьяный мужчина начал кидаться на людей. Одному из них он нанес несколько ударов кулаком в лицо и ударил ножом в грудь. После чего он попытался скрыться, но друзья потерпевшего догнали его. В ходе борьбы он ударил ножом и их. К счастью, травмы оказались не смертельными. Однако их друг скончался в больнице.

Виновник инцидента был задержан и отправлен под стражу. В УМВД по городу после случившегося приняли решение провести дополнительные профилактические меры по всем питейным заведениям на улице Кирова.