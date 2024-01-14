14 января 2024
13 января 2024

Челябинца, устроившего поножовщину на Кировке, отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Дальнейшую судьбу мужчины решит суд Фото:

Житель Челябинска, который в конце октября прошлого года устроил поножовщину на главной пешеходной улице города, отправится под суд. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга“). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Поножовщина произошла в ночь на 28 октября 2023 года. Пьяный мужчина начал кидаться на людей. Одному из них он нанес несколько ударов кулаком в лицо и ударил ножом в грудь. После чего он попытался скрыться, но друзья потерпевшего догнали его. В ходе борьбы он ударил ножом и их. К счастью, травмы оказались не смертельными. Однако их друг скончался в больнице.

Виновник инцидента был задержан и отправлен под стражу. В УМВД по городу после случившегося приняли решение провести дополнительные профилактические меры по всем питейным заведениям на улице Кирова.

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Житель Челябинска, который в конце октября прошлого года устроил поножовщину на главной пешеходной улице города, отправится под суд. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга“). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Поножовщина произошла в ночь на 28 октября 2023 года. Пьяный мужчина начал кидаться на людей. Одному из них он нанес несколько ударов кулаком в лицо и ударил ножом в грудь. После чего он попытался скрыться, но друзья потерпевшего догнали его. В ходе борьбы он ударил ножом и их. К счастью, травмы оказались не смертельными. Однако их друг скончался в больнице. Виновник инцидента был задержан и отправлен под стражу. В УМВД по городу после случившегося приняли решение провести дополнительные профилактические меры по всем питейным заведениям на улице Кирова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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