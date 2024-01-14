Главный свердловский десантник, обвиняемый во взятке, получил ранение на СВО. Фото

15 января 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин (слева) вернулся с фронта в декабре 2023-го (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого обвиняют во взятке, получил боевое ранение, участвуя в спецоперации РФ на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. Тетерин вернулся в Екатеринбург в декабре 2023 года. «Мне нельзя ничего разглашать. Командование запрещает», — ответил десантник на вопрос журналиста, подтвердив лишь факт ранения. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале. Его адвокат Дмитрий Бушухин добавил, что Тетерин не намерен скрываться от суда. «Мы надеемся только на оправдательный приговор. Хотим отстоять честное имя Евгения Павловича», — рассказал защитник URA.RU. На судебном процессе стало известно, что десантник на фронте получил звание старшего лейтенанта. В коррупционный скандал Евгений Тетерин попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о 13 млн рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы. Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. Участником СВО Тетерин стал в 2022 году. Евгений Тетерин (справа) со своим адвокатом Дмитрием Бушухиным Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого обвиняют во взятке, получил боевое ранение, участвуя в спецоперации РФ на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. Тетерин вернулся в Екатеринбург в декабре 2023 года. «Мне нельзя ничего разглашать. Командование запрещает», — ответил десантник на вопрос журналиста, подтвердив лишь факт ранения. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале. Его адвокат Дмитрий Бушухин добавил, что Тетерин не намерен скрываться от суда. «Мы надеемся только на оправдательный приговор. Хотим отстоять честное имя Евгения Павловича», — рассказал защитник URA.RU. На судебном процессе стало известно, что десантник на фронте получил звание старшего лейтенанта. В коррупционный скандал Евгений Тетерин попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о 13 млн рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы. Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. Участником СВО Тетерин стал в 2022 году.