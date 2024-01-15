История челябинского экс-замминистра Бахаева, который избежал 13-летнего срока

Челябинский экс-замминистра Бахаев получил четыре года за хищение 33 млн рублей

15 января 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Суд по делу Антона Бахаева завершился почти триумфально для экс-чиновника и экс-депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях В Челябинске завершился «долгоиграющий» судебный процесс по делу о хищении 33 млн рублей при организации российско-казахстанского форума 2017 года. Приговоры выслушали 15 января бывший первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев и его соучастник, известный рекламист и глава группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов. Первого отправили в колонию строгого режима на четыре года, второй отделался условным сроком в шесть лет. Подробности — в материале URA.RU. Кто такой Антон Бахаев В правительство региона Антона Бахаева (справа) привел вице-губернатор Руслан Гаатаров (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве региона Бахаев работал с 2010 года. Считавшийся креатурой вице-губернатора Руслана Гаттарова, Бахаев начал карьеру с поста начальника Главного управления молодежной политики области, отвечая за воспитание патриотизма и возрождение престижа рабочих профессий среди подрастающего поколения. В конце 2013 года с подачи Контрольно-счетной палаты области прокуратура региона возбудила в отношении Бахаева административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП (несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков). В итоге на него наложили штраф в 50 тысяч рублей. Поводом стали странные перечисления из бюджета области по договорам и контрактам ГУМПа на счета сотрудников управления. Бахаев заплатил 50 тысяч рублей штрафа и, заявив о желании заняться наукой, в 2014 году перешел на преподавательскую работу в ЮУрГУ. Но остался при этом помощником губернатора Бориса Дубровского (он был в числе организаторов его выборной кампании). В мае 2015 Бахаев вернулся в правительство, причем уже на должность замминистра экономического развития. В его ведение отдали внешнеэкономическую деятельность, реализацию инвестпроектов. Он также отвечал за медийное сопровождение работы ведомства и занимался аппаратом и кадрами. Вторая попытка КСП Задерживали Антона Бахаева сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Форум «Россия — Казахстан» с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялся в Челябинске осенью 2017 года. Первый замглавы минэконразвития области Бахаев и вице-спикер Общественной палаты области, депутат Центрального района Челябинска Михаил Смирнов принимали участие в его организации. В частности, осваивая средства на питание гостей форума, а также транспортного обслуживания и визуализации мероприятий (конструкции с баннерами форума, подготовка залов к проведению встреч, размещение гостей и т. п.). Соответствующие контракты получила рекламная компания «Элефант-формат». Деньги шли через Агентство международного сотрудничества Челябинской области. В декабре того же года в минэкономразвития и подведомственных структурах прошла проверка Контрольно-счетной палаты. Изучив ее материалы, следственные органы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Возможный ущерб тогда оценивался в 3,8 млн рублей. В июле 2018 года оперативники ФСБ задержали Смирнова, Бахаева и директора Агентства международного сотрудничества области Ольгу Алейникову. К этому времени Бахаев уже руководил дирекцией по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. На суде по избранию меры пресечения вице-губернатор Гаттаров просил под личное поручительство оставить подчиненного на свободе, а адвокаты ставили под сомнение саму законность возбуждения уголовного дела. Губернатор Дубровский ограничился сожалением по поводу произошедшего и выразил надежду, что органы во всем разберутся. Судья берет самоотвод Неожиданный самоотвод Александра Табакова, отправившего за решетку не одного коррупционера, сказался лишь на сроках процесса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К февралю 2020 года дело завершили и передали на рассмотрение в Центральный райсуд Челябинска. В ходе расследования из него «выпала» Алейникова (отделавшаяся 20-тысячным штрафом), зато сумма ущерба выросла до 33 млн рублей. Спустя 80 заседаний гособвинитель предложил отправить Бахаева в колонию строгого режима на 12,5 года, Смирнова на 13 лет со штрафом по 29 млн рублей каждому. Ожидалось, что на последнем заседании будет назначена дата приговора и судья уйдет в совещательную комнату. Вместо этого судья Александр Табаков, повергнув в шок всех присутствующих, взял самоотвод. Поводом якобы стала некая обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. По второму кругу Процесс потянулся заново с апреля 2022 года. Все сроки содержания в СИЗО давно вышли, и на заседания (регулярно откладывающиеся) Бахаев приходил из дома. Смирнов также вполне успешно продолжал заниматься рекламным бизнесом. И вот 10 января 2024 года гособвинение вновь обратилось к суду с теми же требованиями относительно обоих обвиняемых. Но сегодня история, растянувшаяся почти на пять лет, завершилась весьма легким приговором. Недаром оба фигуранта, расчувствовавшись, обнялись в зале суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске завершился «долгоиграющий» судебный процесс по делу о хищении 33 млн рублей при организации российско-казахстанского форума 2017 года. Приговоры выслушали 15 января бывший первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев и его соучастник, известный рекламист и глава группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов. Первого отправили в колонию строгого режима на четыре года, второй отделался условным сроком в шесть лет. Подробности — в материале URA.RU. Кто такой Антон Бахаев В правительстве региона Бахаев работал с 2010 года. Считавшийся креатурой вице-губернатора Руслана Гаттарова, Бахаев начал карьеру с поста начальника Главного управления молодежной политики области, отвечая за воспитание патриотизма и возрождение престижа рабочих профессий среди подрастающего поколения. В конце 2013 года с подачи Контрольно-счетной палаты области прокуратура региона возбудила в отношении Бахаева административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП (несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков). В итоге на него наложили штраф в 50 тысяч рублей. Поводом стали странные перечисления из бюджета области по договорам и контрактам ГУМПа на счета сотрудников управления. Бахаев заплатил 50 тысяч рублей штрафа и, заявив о желании заняться наукой, в 2014 году перешел на преподавательскую работу в ЮУрГУ. Но остался при этом помощником губернатора Бориса Дубровского (он был в числе организаторов его выборной кампании). В мае 2015 Бахаев вернулся в правительство, причем уже на должность замминистра экономического развития. В его ведение отдали внешнеэкономическую деятельность, реализацию инвестпроектов. Он также отвечал за медийное сопровождение работы ведомства и занимался аппаратом и кадрами. Вторая попытка КСП Форум «Россия — Казахстан» с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялся в Челябинске осенью 2017 года. Первый замглавы минэконразвития области Бахаев и вице-спикер Общественной палаты области, депутат Центрального района Челябинска Михаил Смирнов принимали участие в его организации. В частности, осваивая средства на питание гостей форума, а также транспортного обслуживания и визуализации мероприятий (конструкции с баннерами форума, подготовка залов к проведению встреч, размещение гостей и т. п.). Соответствующие контракты получила рекламная компания «Элефант-формат». Деньги шли через Агентство международного сотрудничества Челябинской области. В декабре того же года в минэкономразвития и подведомственных структурах прошла проверка Контрольно-счетной палаты. Изучив ее материалы, следственные органы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Возможный ущерб тогда оценивался в 3,8 млн рублей. В июле 2018 года оперативники ФСБ задержали Смирнова, Бахаева и директора Агентства международного сотрудничества области Ольгу Алейникову. К этому времени Бахаев уже руководил дирекцией по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. На суде по избранию меры пресечения вице-губернатор Гаттаров просил под личное поручительство оставить подчиненного на свободе, а адвокаты ставили под сомнение саму законность возбуждения уголовного дела. Губернатор Дубровский ограничился сожалением по поводу произошедшего и выразил надежду, что органы во всем разберутся. Судья берет самоотвод К февралю 2020 года дело завершили и передали на рассмотрение в Центральный райсуд Челябинска. В ходе расследования из него «выпала» Алейникова (отделавшаяся 20-тысячным штрафом), зато сумма ущерба выросла до 33 млн рублей. Спустя 80 заседаний гособвинитель предложил отправить Бахаева в колонию строгого режима на 12,5 года, Смирнова на 13 лет со штрафом по 29 млн рублей каждому. Ожидалось, что на последнем заседании будет назначена дата приговора и судья уйдет в совещательную комнату. Вместо этого судья Александр Табаков, повергнув в шок всех присутствующих, взял самоотвод. Поводом якобы стала некая обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. По второму кругу Процесс потянулся заново с апреля 2022 года. Все сроки содержания в СИЗО давно вышли, и на заседания (регулярно откладывающиеся) Бахаев приходил из дома. Смирнов также вполне успешно продолжал заниматься рекламным бизнесом. И вот 10 января 2024 года гособвинение вновь обратилось к суду с теми же требованиями относительно обоих обвиняемых. Но сегодня история, растянувшаяся почти на пять лет, завершилась весьма легким приговором. Недаром оба фигуранта, расчувствовавшись, обнялись в зале суда.