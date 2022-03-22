Адвокаты обвиняемых не стали комментировать самоотвод судьи Александра Табакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Процесс по делу бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова сорвался из-за неосторожной фразы судьи Александра Табакова. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Ожидалось, что итогом заседания 18 марта станет приговор, но судья неожиданно для всех участников заявил о самоотводе.

«На одном из предыдущих заседаний, кажется, по продлению меры пресечения, Табаков произнес фразу, которую при желании можно истолковать как заявление о виновности подсудимых и пристрастность. На последнем заседании один из адвокатов припомнил этот момент. В перспективе это позволяло защите поставить под сомнение правомерность приговора, вынесенного Табаковым», — пояснил URA.RU инсайдер.

«Судьей Табаковым А.В. вынесено постановление об удовлетворении отвода и самоотвода по уголовному делу в отношении Бахаева и Смирнова. Дело передано председателю суда. Он должен рассмотреть вопрос о его передаче в производство другого судьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, воздержавшись от иных комментариев.

Бахаев и Смирнов обвиняются в хищении 33 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проведение саммита России и Казахстана в ноябре 2017 года. Также по версии следствия Смирнов, будучи директором рекламных фирм, заплатил взятку Бахаеву, который тогда занимал пост первого замминистра экономического развития области. В начале марта экс-чиновник заявил URA.RU, что «дело рассыпается». Защита обвиняемых не комментирует произошедшее в суде.

Бахаев был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. Уже после ареста он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Через полгода задержали руководящего рекламной фирмой «Элефант». Суд по их делу начался в январе 2020 года. Гособвинение просило приговорить Бахаева, обвиняемого в коррупции, к 12,5 годам колонии строгого режима, а Смирнова — к 13 годам строгого режима. Также им просили назначить штрафы по 29 млн рублей.

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