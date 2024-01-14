Группу курганских бизнесменов арестовали по делу о махинациях с гособоронзаказом

В Кургане арестовали поставщиков леса на оборонный завод Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Силовики провели обыски у пяти курганских предпринимателей. Их подозревают в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа для завода. По ходатайству следователей суд отправил коммерсантов под домашний арест. Об этом URA.RU стало известно от источников среди бизнесменов.

В курганском горсуде данную информацию подтвердили. «Обвиняемым в совершении преступления по ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере — более 1 млн рублей) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе суда.

Группа предпринимателей обвиняется в поставках якобы некачественной древесины на самый большой оборонный завод области. Были проведены обыски на предприятиях и по месту жительства бизнесменов. После этого следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемых. Под арестом они пробудут до 10 марта 2024 года, уточнили в суде.

Редакция обратилась за комментариями на курганский оборонный завод. В пресс-службе предприятия предпочли отказаться от комментариев в интересах следствия.