14 января 2024

Группу курганских бизнесменов арестовали по делу о махинациях с гособоронзаказом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане арестовали поставщиков леса на оборонный завод Фото:

Силовики провели обыски у пяти курганских предпринимателей. Их подозревают в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа для завода. По ходатайству следователей суд отправил коммерсантов под домашний арест. Об этом URA.RU стало известно от источников среди бизнесменов.

В курганском горсуде данную информацию подтвердили. «Обвиняемым в совершении преступления по ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере — более 1 млн рублей) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе суда.

Группа предпринимателей обвиняется в поставках якобы некачественной древесины на самый большой оборонный завод области. Были проведены обыски на предприятиях и по месту жительства бизнесменов. После этого следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемых. Под арестом они пробудут до 10 марта 2024 года, уточнили в суде.

Редакция обратилась за комментариями на курганский оборонный завод. В пресс-службе предприятия предпочли отказаться от комментариев в интересах следствия.

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Силовики провели обыски у пяти курганских предпринимателей. Их подозревают в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа для завода. По ходатайству следователей суд отправил коммерсантов под домашний арест. Об этом URA.RU стало известно от источников среди бизнесменов. В курганском горсуде данную информацию подтвердили. «Обвиняемым в совершении преступления по ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере — более 1 млн рублей) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе суда. Группа предпринимателей обвиняется в поставках якобы некачественной древесины на самый большой оборонный завод области. Были проведены обыски на предприятиях и по месту жительства бизнесменов. После этого следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемых. Под арестом они пробудут до 10 марта 2024 года, уточнили в суде. Редакция обратилась за комментариями на курганский оборонный завод. В пресс-службе предприятия предпочли отказаться от комментариев в интересах следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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