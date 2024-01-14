В Салехарде дети закидывают прохожих пакетами с замерзшей водой

15 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда обеспокоены малолетними хулиганами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) дети закидывают прохожих пакетами с водой с верхних этажей дома. Об этом сообщили горожане в социальной сети. «Сообщение для родителей детей в доме Зои Космодемьянской 7, где-то средние подъезды, верхние этажи. Всех мимо проходящих людей дети обстреляли пакетами с водой! На улице холод! Надеюсь, ни в кого не попали малолетние бомбардиры, это опасно», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». За нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Родители несут полную ответственность за действия детей, не достигших 16 лет. Им придется выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщило о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на малолетних, которые бросали под ноги прохожих петарды. Ямальцы отметили, что данные шалости детей могут привести к несчастным случаям.

В Салехарде (ЯНАО) дети закидывают прохожих пакетами с водой с верхних этажей дома. Об этом сообщили горожане в социальной сети. «Сообщение для родителей детей в доме Зои Космодемьянской 7, где-то средние подъезды, верхние этажи. Всех мимо проходящих людей дети обстреляли пакетами с водой! На улице холод! Надеюсь, ни в кого не попали малолетние бомбардиры, это опасно», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». За нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Родители несут полную ответственность за действия детей, не достигших 16 лет. Им придется выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщило о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на малолетних, которые бросали под ноги прохожих петарды. Ямальцы отметили, что данные шалости детей могут привести к несчастным случаям.