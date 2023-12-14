Жители ЯНАО жалуются на опасные зимние шалости детей

В Салехарде (ЯНАО) дети взрывают петарды, подвергая опасности не только себя, но и окружающих людей. Горожане сообщили об этом в соцсети «ВКонтакте».
«Дети кидают бомбочки, которые взрываются прямо под ногами. Мне то все равно, но вот у меня собака серьезная, она с испугу может и напасть даже после такого. Следите за детьми, мамочки», — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде».
Ямальцы поддержали автора поста, беспокоясь, что из-за действий малолетних могут произойти несчастные случаи. «Кидают не только под животное, но и под людей. Ладно я испугалась, постояла и пошла, а если у человека здоровье слабое, проблемы с сердцем. Сколько таких пранков уже было с летальным исходом», — рассказал Нурия Александровна. «Они не только под ноги кидают, но и под машины», — поделилась Марина Суханова. «Когда уже запретят эти бомбочки, сколько жертв уже было», — отметила Arina Nikitina.
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что использование пиротехники законодательно не запрещено, однако взрывать петарды можно только в специально отведенных местах. За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ранее URA.RU сообщило о том, как дети закидывали снежками автомобили во время движения в Салехарде (ЯНАО). Водители намеревались обратиться с данной проблемой в полицию.
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